Прокуратура и Росрыболовство заинтересовались мором рыбы в озере Щучьем

Публикации за 03.05.17

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту массовой гибели рыбы в озере Щучьем, расположенном в Белоярском районе Свердловской области.

Как сообщили NDNews.ru в надзорном ведомстве, к проведению проверки привлечены специалисты из Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Ими будут отобраны образцы рыбы, проведено исследование для установления причины массового мора рыбы.

Напомним, ранее о ЧП сообщили уральские рыбаки, побывавшие на днях на этом водоеме, который расположен в Белоярском районе. «Был на озере Щучьем, там произошел жесткий замор из-за нехватки кислорода. Весь берег усеян карпами 5-15 кг, щуками 0,5-5 кг, карасями и прочей рыбой, тысячи и тысячи единиц, а по размеру в большей степени это туши под метр в длину, – написал на форуме Е1 «Рыбалка» пользователь под ником «FORELS». – Одно из самых загадочных и рыбных мест в Свердловской области просит у нас помощи по расчистке берега и захоронению биологических остатков».

По словам рыбака, от всего этого рыбного изобилия уже пошел запах, поэтому мужчина начал собирать неравнодушных граждан, которые откликнутся и помогут прибрать берега. «Судя по собранной информации, местным жителям это не под силу, а может и не нужно. Арендаторы поодиночке тоже не спешат, или не могут это делать», – отмечает уралец.

Белоярский район, Служба информации РИА «Новый День»

Белоярский район. Другие новости 03.05.17

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