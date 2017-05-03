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Екатеринбург

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Публикации за 03.05.17

Федерация выделила Свердловской области 315 миллионов на благоустройство дворов и парков

Федерация выделила Свердловской области 315 миллионов на благоустройство дворов и парков

Свердловская область попала в десятку регионов, которые получат субсидии из федерального бюджета на благоустройство парков и дворов. Согласно постановлению правительства, на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в городах Среднего Урала выделено свыше 315 миллионов рублей. Но область и муниципалитеты должны будут добавить денег и разработать местные программы.

Сегодня на сайте правительства России опубликовано постановление, подписанное Дмитрием Медведевым 28 апреля. В рамках проекта «Формирование городской среды» 10 регионов получили 5,1 миллиарда рублей на благоустройство парков, дворов и скверов в разных городах. Свердловская область попала в список – из федерального бюджета будет перечислено 315 миллионов рублей.

«Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств регионов, в том числе по благоустройству территорий муниципальных образований, территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков), дворовых территорий», – говорится в тексте документа.

Как , Свердловская область заявила о готовности выделить еще 200 миллионов рублей в рамках софинансирования. Но муниципалитетам для получения денег еще предстоит разработать собственные программы по благоустройству дворов и парков, документы должны быть готовы до 25 мая. Всего в регионе 22 города претендуют на средства из бюджета.

И если в некоторых городах области работы уже начались, то Екатеринбургу пока похвастаться нечем. Как пояснил NDNews.ru пресс-секретарь местной мэрии Анатолий Карманов, «ясности по этому постановлению [вероятно, имеется в виду постановление правительства] пока нет». «Ведется подготовительная работа, собираются и актуализируются сведения», – отметил представитель «серого дома».

Более того – собственники жилья даже не знают, что имеют право на ремонт двора за счет казенных денег. , как получить доступ к программе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.05.17

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