В Екатеринбурге задержан таксист, убивший пассажира отверткой

Публикации за 03.05.17

Сотрудниками уголовного розыска городского УМВД и отдела полиции № 4 был задержан мужчина, которого подозревают в убийстве пассажира такси.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областного ГУ МВД, 1 мая в 21:45 на остановке «Павла Шаманова» был обнаружен труп мужчины 1988 года рождения, гражданина одной из среднеазиатских республик, с проникающим ранением грудной клетки.

По подозрении в убийстве задержан 33-летний официально не работающий ранее не судимый мужчина, который занимался частным извозом на арендованной машине. Как было установлено полицейскими, в тот вечер он подвозил нетрезвую компанию из нескольких человек. Со слов водителя, пассажиры постоянно меняли конечную точку маршрута, требовали заехать то в одно, то в другое место. В итоге они поспорили с водителем из-за стоимости поездки, тот отказался везти их дальше и высадил всех из машины. Ссора перешла в потасовку, в ходе которой таксист достал отвертку и ударил одного из оппонентов в грудь, после чего сел в машину и уехал. От полученного ранения потерпевший скончался. Сам злоумышленник даже не знал, что его пассажир погиб, и продолжал спокойно заниматься извозом. Оперативники уголовного розыска задержали его на территории Кировского района.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК Российской Федерации («Убийство»). Максимальное наказание за подобное преступление составляет 15 лет лишения свободы. До решения суда мужчина будет находиться под стражей.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.05.17

УФАС начало наказывать банки за рекламный спам. Первой жертвой стал УБРиР. / В Екатеринбурге осужден бывший охранник «Пятерочки», избивавший покупателей магазина. / «Киллер» «Аэродромдорстроя» из Югры зашел на дорожный рынок Свердловской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»