В Екатеринбурге вынесли приговор таксисту, который убил пассажира отверткой

В Екатеринбурге осудили водителя такси «Везет», который убил пассажира отверткой. Конфликт произошел из-за спора о стоимости поездки.

Скандальное убийство, напомним, произошло в Академическом 1 мая. В тот день на остановке «Павла Шаманова» был обнаружен труп мужчины 1988 года рождения, гражданина одной из среднеазиатских республик, с проникающим ранением грудной клетки. Под подозрение попал водитель такси «Везет». Как оказалось, 33-летний узбек Ойбек Носиров, официально не трудоустроенный таксист, подвозил нетрезвую компанию из нескольких человек. Со слов водителя, пассажиры постоянно меняли конечную точку маршрута, требовали заехать то в одно, то в другое место. В итоге они поспорили с водителем из-за стоимости поездки, тот отказался везти их дальше и высадил всех. Когда пассажиры вышли, водитель догнал 29-летнего киргиза и ударил его отверткой в грудь и в голову. Пассажир скончался на месте преступления. А таксист даже не понял, что убил человека и продолжил спокойно заниматься извозом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, сегодня узбека признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ленинский районный суд. Екатеринбурга назначил Ойбеку Носирову наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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