Уральский медуниверситет останется без ректора минимум до октября (ДОКУМЕНТ)

Публикации за 04.05.17

В Уральском государственном медицинском университете в очередной раз перенесли выборы ректора. Полномочия Сергея Кутепова истекли еще в марте, но федеральный Минздрав не аттестовал для выборов предложенные шесть кандидатур. В результате срок приема заявок от претендентов на пост руководителя УГМУ продлили до 1 октября. Соответственно, выборы пройдут не раньше конца осени – начала зимы.

Письмо Минздрава РФ о фактически переносе выборов ректора опубликовано на официальном сайте УГМУ.

«В соответствии с письмом УГМУ и руководствуясь приказом Минздрава… считает возможным установить срок представления новых кандидатов для проведения их аттестации на должность руководителя УГМУ – до 1 октября 2017 года», – говорится в сообщении министерства.

Это значит, что пока ни один из выдвинувшихся шести кандидатов не прошел аттестацию в Минздраве. А без аттестации ученый совет вуза не имеет права назначать дату выборов. Таким образом, уральский медуниверситет останется без ректора как минимум до конца октября, но более вероятно, что выборы пройдут лишь зимой.

Напомним, экс-ректор УГМУ Сергей Кутепов избирался на этот пост дважды, а по истечении контракта в 2016 году Минздрав продлил полномочия до марта 2016 года. С осени УГМУ принимал заявки и анкеты от претендентов на место Кутепова. Среди шести кандидатов, чьи анкеты опубликованы на сайте вуза, – бывший министр здравоохранения Свердловской области Владимир Климин, бывший руководитель минздрава Пермского края Ольга Ковтун (она же сейчас исполняет обязанности ректора), декан лечфака УГМУ Сергей Чернядьев и другие.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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