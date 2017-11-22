Ректором УГМА выбрали экс-министра здравоохранения

В Уральском медицинском университете наконец выбрали ректора. Как и ожидалось, пост заняла бывший министр здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун.

Сегодня в УГМУ прошла конференция по выборам ректора, выбирали тайным голосованием. Претендентов было два – доктор медицинских наук, профессор нервных болезней и нейрохирургии Андрей Белкин и доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, заслуженный врач Российской Федерации Ольга Ковтун, которая с августа занимает должность и.о. ректора. Как сообщил глава минздрава Свердловской области Игорь Трофимов, вуз возглавит Ольга Ковтун. Ранее она руководила министерством здравоохранения Пермского края. Незадолго до перестановок в Уральском медуниверситете в Перми прошла протестная акция под лозунгом «Против развала медицины. За отставку Ольги Ковтун». Пермяки были недовольны чередой скандалов, разразившихся за время, пока Ковтун руководила министерством – проблемы со скорой помощью, закрытие молочных кухонь, сокращение зарплат.

Полномочия предыдущего ректора Сергея Кутепова истекли еще в марте, но первая попытка выбрать нового закончилась провалом – федеральный Минздрав не аттестовал для выборов предложенные шесть кандидатур. В результате срок приема заявок от претендентов на пост руководителя УГМУ продлили до 1 октября.

Фото с сайта gipermed.info

Екатеринбург, служба информации

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