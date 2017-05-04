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Публикации за 04.05.17

Дважды за час въезжают на парковку только 1,5% водителей, – в Кольцово ответили на претензии таксистов

Дважды за час въезжают на парковку только 1,5% водителей, – в Кольцово ответили на претензии таксистов

В Кольцово ответили на претензии таксистов, которые пожаловались на новые правила парковки в аэропорту. Водители объясняли, что теряют прибыль из-за запрета въезжать на территорию Кольцово бесплатно дважды в час. Однако в аэропорту считают, что изменения затронули лишь малую часть владельцев автомобилей.

Как ранее писал NDNews.ru, с 17 апреля администрация Кольцово изменила правила парковки на территории аэропорта. Если раньше можно было стоять 15 минут бесплатно, затем выехать со стоянки, обнулив время пребывания, и заехать вновь, то с середины прошлого месяца это стало невозможно – повторный въезд на парковку в течение часа сделали платным, 200 рублей в час. На это пожаловались таксисты – они пояснили, что раньше могли отвезти клиента в аэропорт и подождать, не оплачивая время на парковке, пока найдется другой, которого нужно будет везти из Кольцово в город. Водители указали на то, что правило было введено, чтобы дать больше привилегий официальному перевозчику аэропорта.

Однако в Кольцово рассказали, что ввели новые правила «в целях оптимизации движения транспорта по привокзальной площади». «На фоне растущего двузначными темпами пассажиропотока аэропорт был вынужден внести такие изменения, поскольку в пиковые часы таксисты, ездящие по парковке «по кругу» в ожидании клиентов, стали осложнять ее работу. Мера дает ожидаемый результат: службы такси пересматривают алгоритмы распределения заказов из аэропорта, количество повторных заездов стабильно снижается. В перспективе она позволит снизить нагрузку на парковку на 30%. Обращаем внимание, что количество водителей, оплачивающих повторный въезд, крайне незначительно и составляет около 1-1,5% от заезжающих автомобилей, что говорит о том, что подавляющее большинство служб такси смогло адаптироваться к изменениям без дополнительных затрат», – рассказали NDNews.ru в пресс-службе аэропорта.

Тем временем, некоторые службы такси ввели наценку за поездки в аэропорт и из него – 200 рублей сверх обычной платы. При этом перевозчики остаются еще и в плюсе, т.к. «надбавку» получают и за того клиента, которого везут в Кольцово, и за того, которого увозят из аэропорта.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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