Аэропорт или таксисты? Кто зарабатывает на новых правилах парковки в Кольцово (ВИДЕО)

Публикации за 03.05.17

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Две недели назад в екатеринбургском аэропорту Кольцово изменились правила парковки для посетителей. Если раньше можно было бесплатно пользоваться стоянкой в течение 15 минут, а затем выехать с территории и заехать на нее вновь, то теперь требования ужесточили. Бесплатный период доступен только раз в час. Это внесло коррективы в работу служб такси – горожане стали жаловаться, что перевозчики подняли цены на 200 рублей. Кому оказались выгодны новые правила и как работают парковки при других аэропортах страны, разбирался NDNews.ru.

Новые правила заработали с 17 апреля. Первыми на них пожаловались местные таксисты. Раньше они могли отвезти одного пассажира в аэропорт, выехать со стоянки, получить новый заказ уже из аэропорта и заехать на парковку бесплатно вновь, чтобы забрать следующего клиента. Но в Кольцово решили сделать дополнительное ограничение – бесплатными минутами стоянки можно воспользоваться только раз в час. Повторный заезд в течение 60 минут уже платный – 200 рублей/час.

Требования не коснулись таксопарка, который является официальным перевозчиком аэропорта и чьи автомобили стоят на территории Кольцово. Таксисты из других служб даже писали письмо в приемную президента России Владимира Путина, где указывали на возможные нарушения антимонопольного законодательства (благоприятные условия для официального перевозчика), а также на то, что возить пассажиров в аэропорт рентабельно по нынешним ценам, только если тут же брать в Кольцово другого и ехать обратно в город. Но новые правила «съедают» всю маржу. Впрочем, письмо не помогло – правила пока остаются теми же. Поэтому с этой недели уже екатеринбуржцы стали жаловаться на то, что такси подняли цены на проезд до аэропорта и обратно на 200 рублей. Получается, что в этом случае перевозчики даже оказались в плюсе, ведь наценка за двух пассажиров равно 400 рублям, а час стоянки стоит только 200. При этом таксисты охотно рассказывают, как научились обходить новые правила стоянки в аэропорту. Подробности об этом – в видео NDNews.ru.

Возможно, таким образом перевозчики компенсируют себе потери от оттока клиентов в более выгодные сервисы по заказу такси – Yandex, Uber, «Максим». И так далее. При заказе через указанные мобильные приложения цена поездки не меняется. Например, поездка в аэропорт от «Гринвича» в непиковое время обойдется пассажиру в 250-300 рублей. «Точная цена поездки в «Яндекс.Такси» определяется в момент заказа. Она не изменится, даже если на пути возникнут новые пробки или водителю придётся отклониться от маршрута, построенного «Яндекс.Навигатором». Благодаря системе распределения заказов, водитель, отвозя клиента в аэропорт, нередко уже на подъезде получает новый заказ – из Кольцово в город. Это позволяет водителю, один раз заехав на парковку, отвезти одного клиента и тут же забрать другого пассажира, не простаивая по полчаса и более на стоянке», – объяснила региональный представитель компании Александра Репьева.

Интересно, что в аэропортах других регионов России действуют не столь жесткие правила. Например, в Уфе бесплатны те же 15 минут, однако ограничения по числу заездов за час нет. Те же правила действуют в пермском аэропорту Большое Савино. Нет ограничений по числу «бесплатных» заездов на 15 минут на парковку в течение часа и в новосибирском Толмачево. Аналогичные правила действуют в тюменском Рощино и в аэропорту Челябинска.

Отметим, что по рассказам водителей аналогичная кольцовской система парковки стала действовать и на железнодорожном вокзале «Екатеринбург-Пассажирский». Только там с водителей, приезжающих повторно в течение одного часа, берут меньшую сумму, чем в аэропорту – 100 рублей. К каким неожиданным уловкам прибегают таксисты, чтобы сэкономить и подзаработать, смотрите в сюжете NDNews.ru.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Максим Бородин, Александр Саливанчук, Антон Отман

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