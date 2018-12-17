В Кольцово изменили правила парковки: опоздание обойдется в 500 рублей (ФОТО)

В аэропорту Кольцово изменили правила парковки. Теперь водителям на въезде предлагается выбрать тариф – или платить по 500 рублей за час, или отказаться от бесплатных 15 минут.

Как сообщается на официальной странице аэропорта, парковка разделена на две части: зону высадки/посадки и краткосрочную парковку. Предполагается, что автомобилисты, которые хотят высадить пассажира и быстро уехать, должны заезжать на парковку через шлагбаумы с красным оформлением. Они могут находиться на парковке бесплатно в течение 15 минут. Далее оплата – 500 рублей за каждый полный или неполный час. Через шлагбаумы с желтым цветом 0 въезд в зону краткосрочной парковки. Она обойдется в 200 рублей в час, как и раньше. Но теперь прежних 15 бесплатных минут нет.

Напомним, в Кольцово в апреле прошлого года уже меняли правила парковки. Если раньше можно было бесплатно пользоваться стоянкой в течение 15 минут, то с того момента бесплатный период становился доступным только через час. Что, конечно, очень не понравилось таксистам, и, как следствие, поездки в аэропорт стали дороже. Новые правила фактически заставляют выбирать: или сразу заплатить 200 рублей, или рисковать оставить в аэропорту 500 рублей за минутное опоздание. Добавим, обочина на подъезде к аэропорту практически всегда заставлена машинами – даже несмотря на регулярную работу ГИБДД. Таким образом водители экономят, дожидаясь прилета самолета.

Екатеринбург, служба информации

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