Сигнал для Куйвашева: Носов начал предвыборную кампанию

Публикации за 04.05.17

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов, которого считали одним из возможных претендентов на кресло губернатора Свердловской области, вчера вернулся из поездки в Москву, где встретился с руководством партии «Единая Россия» и крупных промышленных и финансовых структур. По возвращении в «Путинград» он дал брифинг для прессы, в котором подробно рассказал о достигнутых договоренностях. Судя по тому, что все они касаются собственно Нижнего Тагила, Сергей Константинович отказался от участия в губернаторской гонке и намерен избраться на второй мэрский срок, но с определенными условиями.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, градоначальник в частности рассказал, что договорился с руководством Международного инвестиционного банка о его участии в проекте концессии в сфере водоподготовки, водоснабжения и водоотведения. «Это для нас принципиально важный вопрос», – подчеркнул Сергей Носов. По данным NDNews.ru, речь идет об инвестициях в сумме не менее 4 млрд рублей. Также Носов заявил, что работы по ремонту Нижнетагильского цирка идут по графику, а предстоящая приемка объекта обсуждались на встрече с генеральным директором «Росгосцирка» Дмитрием Ивановым. Завтра, 5 мая, он побывает на объекте лично. С президентом металлургической компании «Евраз-груп» Александром Фроловым Носов обсудил возможные пути решения экологических проблем, оказание шефской помощи в ремонте зданий школ, перспективы развития металлургического комбината. Председателя Высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова Сергей Носов попросил оказать содействие в присвоении Нижнему Тагилу звания «Город воинской славы» за его заслуги в годы Великой Отечественной войны.

Выдвижение кандидатур на праймериз «Единой России» по выбору главы Нижнего Тагила завершится завтра, 5 мая. Пока в исполкоме не говорят, подал ли документы на участие действующий градоначальник. «Он только что вернулся из Москвы», – отмечают в партии.

Политолог Алексей Швайгерт считает, что заявления Носова – не только и не столько сигнал Тагилу о его вступлении в мэрскую кампанию (которую он может выиграть без особого труда), но прежде всего – сигнал для Евгения Куйвашева. «Мы знаем, что на определенном этапе Носов рассматривался как потенциальный кандидат в губернаторы. И сейчас он намекает Куйвашеву, что тот может получить его лояльность в обмен на деньги для города. Это происходит с ним уже не первый раз, но аппетит приходит во время еды… Нужно понимать, что администрация Нижнего Тагила контролирует там до 90% информационного потока, включая просто размещение рекламы. Если довести до абсурда, то весь Нижний Тагил в рекламе Ройзмана – это самый страшный сон Куйвашева, особенно если Ройзман будет активно выступать против действующего губернатора. Носов вполне может инициировать несколько символических встреч с Ройзманом по каким-то, условно говоря, неполитическим вопросам. Если вспомнить, год-полтора назад подобные встречи Носова и Ройзмана в логике ассоциации крупнейших городов области проводились. Известно, что они вызывали большое возбуждение в областной администрации. Думаю, что и сейчас в подобном случае реакция была бы аналогичной, а Куйвашева сделала бы сговорчивее в части изыскания дополнительных финансовых преференций Нижнему Тагилу», – считает эксперт.

Москва, Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Нижний Тагил. Другие новости 04.05.17

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