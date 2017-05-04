«Уральские авиалинии» открыли продажу субсидированных билетов в Крым

Публикации за 04.05.17

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с сегодняшнего дня открывает продажу льготных билетов в Крым в рамках государственной программы. Стоимость перелета из Екатеринбурга в Симферополь обойдется в 3750 рублей в одну сторону. Билеты по этой цене можно приобрести на рейсы с 15 мая по 30 ноября 2017 года.

Стоит напомнить, что предложением могут воспользоваться ограниченное количество граждан. Это молодые люди в возрасте до 23 лет, женщины и мужчины пенсионного возраста, инвалиды I группы любого возраста и их сопровождающие, а также люди, сопровождающие детей-инвалидов и инвалиды с детства II или III группы. Билеты по специальным тарифам можно оформить только в авиакассах с предъявлением документов, подтверждающих право на участие в госпрограмме. О подробностях можно узнать в call-центре авиакомпании.

Напомним, в программе субсидированных полетов в Крым участвуют семь авиакомпаний. Ранее в Росавиации озвучили планы, что льготными билетами смогут воспользоваться более 140 тысяч пассажиров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 04.05.17

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