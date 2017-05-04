Молодого наркомана будут судить по обвинению в убийстве подруги его бабушки

Публикации за 04.05.17

Обвинение в убийстве 82-летней пенсионерки, чье тело было найдено в сгоревшей квартире на улице Колмогорова, предъявлено 25-летнему местному жителю. Об этом сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК.

Как установило следствие, ранее судимый за кражи и разбой злоумышленник был знаком с жертвой – он является внуком её подруги. При этом, добавляют в УМВД по Екатеринбургу, погибшая относилась к нему хорошо и даже помогала материально. Сам молодой человек объяснил причину своего жестокого поступка тем, что употребляет наркотические вещества и в тот день находился в состоянии опьянения. Он также признался, что поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Уходя, он запер загоревшееся жилище хозяйскими ключами, которые затем выбросил. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к иным подобным преступлениям. Ранее NDNews.ru сообщал, что 30 апреля в Екатеринбурге после пожара в доме на улице Колмогорова, 56, обнаружено тело убитой пенсионерки 82-х лет.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.05.17

Полиция: разрешения на «реставрацию» снесенной Успенской церкви нет. / ГИБДД закрыло движение на трассе Екатеринбург – Курган из-за пала травы (ФОТО). / До конца мая на улице Малышева обособят полосу для общественного транспорта. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»