NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 04.05.17

Молодого наркомана будут судить по обвинению в убийстве подруги его бабушки

Молодого наркомана будут судить по обвинению в убийстве подруги его бабушки

Обвинение в убийстве 82-летней пенсионерки, чье тело было найдено в сгоревшей квартире на улице Колмогорова, предъявлено 25-летнему местному жителю. Об этом сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК.

Как установило следствие, ранее судимый за кражи и разбой злоумышленник был знаком с жертвой – он является внуком её подруги. При этом, добавляют в УМВД по Екатеринбургу, погибшая относилась к нему хорошо и даже помогала материально. Сам молодой человек объяснил причину своего жестокого поступка тем, что употребляет наркотические вещества и в тот день находился в состоянии опьянения. Он также признался, что поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Уходя, он запер загоревшееся жилище хозяйскими ключами, которые затем выбросил. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к иным подобным преступлениям. Ранее NDNews.ru сообщал, что после пожара в доме на улице Колмогорова, 56, обнаружено тело убитой пенсионерки 82-х лет.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.05.17

Полиция: разрешения на «реставрацию» снесенной Успенской церкви нет. / ГИБДД закрыло движение на трассе Екатеринбург – Курган из-за пала травы (ФОТО). / До конца мая на улице Малышева обособят полосу для общественного транспорта.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter