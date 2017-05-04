Министры схватились за ножи в ресторане, где раньше дрались депутаты (ФОТО)

Публикации за 04.05.17

В екатеринбургском заведении «Вечера на хуторе», который принадлежит известному ресторатору Олегу Ананьеву, сегодня собрались члены свердловского кабмина. Правда, неполным составом – были только министр культуры Светлана Учайкина и министр внешнеэкономических связей Андрей Соболев. Уже в самом начале встречи члены правительства схватились за ножи.

Поводом стала уральская кухня. В «Вечерах» (его свердловский истеблишмент помнит, например, по истории 2005 года, когда там устроили драку депутаты гордумы Андрей Сухнев и Виктор Елохин) проходил мастер-класс, который организовала автор проекта «Двигаем Урал в России и мире» Марина Чеботаева. В Екатеринбурге уже проходило несколько мастер-классов, участники которых – местные селебрити, дипломаты, бизнесмены, журналисты – готовили разные блюда в рамках пиар-кампании книги об уральской кухне (она только готовится к выходу, прим. NDNews.ru). Свердловских министров тоже пригласили продемонстрировать свои кулинарные навыки.

За ножи взялись министр культуры Светлана Учайкина, министр внешнеэкономических связей Андрей Соболев, замминистра АПК Светлана Островская. Изначально планировалось, что в мастер-классе примет участие и министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт, однако чиновник с самой ресторанной фамилией во всем свердловском правительстве не пришел – митинговал.

Министры готовили два блюда под руководством шеф-повара «Вечеров» Владимира. Выбор пал на салат «Селедка под шубой» и жульен с курицей. Ни то, ни другое, впрочем, не является представителем местной кухни (да и сформулировать, что же такое «уральская кухня» могут немногие), но все готовилось из местных продуктов – грибы были собраны в лесах Свердловской области, сыр, свекла и лук – от местных фермеров, разве что селедка оказалась без уральской прописки. Впрочем, как пояснила организатор мероприятия Марина Чеботаева, раз есть уральцы и уральцы едят, то есть и уральская кухня.

Во время мастер-класса участники постоянно перешучивались и даже делились историями из личной жизни. Г-н Соболев, например, театрально переживал, что теперь ему придется постоянно готовить, после того, как о его походе в ресторан узнает жена. А Светлана Учайкина рассказала, как поет украинские песни, пока лепит пельмени на всю свою большую семью.

Приготовленными собственными руками блюдами чиновники остались довольны. И порадовались тому, что в России действуют санкции (прим. NDNews.ru, вероятно, имелось в виду продэмбарго, введенное в ответ на санкции Запада в отношении России). «В нас проснулся дух патриотизма», – пояснила Светлана Учайкина, а ее коллеги отметили, что ограничения на ввоз продуктов простимулировали местных производителей. Закончился мастер-класс обсуждением надоев молока, которыми Свердловская область хвастает на мероприятиях любой тематики – от экономических конференций до встреч с ректорами вузов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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