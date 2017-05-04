NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 04.05.17

Министры схватились за ножи в ресторане, где раньше дрались депутаты (ФОТО)

Министры схватились за ножи в ресторане, где раньше дрались депутаты (ФОТО)

В екатеринбургском заведении «Вечера на хуторе», который принадлежит известному ресторатору Олегу Ананьеву, сегодня собрались члены свердловского кабмина. Правда, неполным составом – были только министр культуры Светлана Учайкина и министр внешнеэкономических связей Андрей Соболев. Уже в самом начале встречи члены правительства схватились за ножи.

Поводом стала уральская кухня. В «Вечерах» (его свердловский истеблишмент помнит, например, по истории 2005 года, когда там Андрей Сухнев и Виктор Елохин) проходил мастер-класс, который организовала автор проекта «Двигаем Урал в России и мире» Марина Чеботаева. В Екатеринбурге уже проходило несколько мастер-классов, участники которых – местные селебрити, дипломаты, бизнесмены, журналисты – готовили разные блюда в рамках пиар-кампании книги об уральской кухне (она только готовится к выходу, прим. NDNews.ru). Свердловских министров тоже пригласили продемонстрировать свои кулинарные навыки.

За ножи взялись министр культуры Светлана Учайкина, министр внешнеэкономических связей Андрей Соболев, замминистра АПК Светлана Островская. Изначально планировалось, что в мастер-классе примет участие и министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт, однако чиновник с самой ресторанной фамилией во всем свердловском правительстве не пришел – митинговал.

Министры готовили два блюда под руководством шеф-повара «Вечеров» Владимира. Выбор пал на салат «Селедка под шубой» и жульен с курицей. Ни то, ни другое, впрочем, не является представителем местной кухни (да и сформулировать, что же такое «» могут немногие), но все готовилось из местных продуктов – грибы были собраны в лесах Свердловской области, сыр, свекла и лук – от местных фермеров, разве что селедка оказалась без уральской прописки. Впрочем, как пояснила организатор мероприятия Марина Чеботаева, раз есть уральцы и уральцы едят, то есть и уральская кухня.

Во время мастер-класса участники постоянно перешучивались и даже делились историями из личной жизни. Г-н Соболев, например, театрально переживал, что теперь ему придется постоянно готовить, после того, как о его походе в ресторан узнает жена. А Светлана Учайкина рассказала, как поет украинские песни, пока лепит пельмени на всю свою большую семью.

Приготовленными собственными руками блюдами чиновники остались довольны. И порадовались тому, что в России действуют санкции (прим. NDNews.ru, вероятно, имелось в виду продэмбарго, введенное в ответ на санкции Запада в отношении России). «В нас проснулся дух патриотизма», – пояснила Светлана Учайкина, а ее коллеги отметили, что ограничения на ввоз продуктов простимулировали местных производителей. Закончился мастер-класс обсуждением надоев молока, которыми Свердловская область хвастает на мероприятиях любой тематики – от экономических конференций до встреч с ректорами вузов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 04.05.17

Молодого наркомана будут судить по обвинению в убийстве подруги его бабушки. / Полиция: разрешения на «реставрацию» снесенной Успенской церкви нет. / ГИБДД закрыло движение на трассе Екатеринбург – Курган из-за пала травы (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter