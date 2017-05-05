В колонне «Бессмертного полка» в Екатеринбурге пройдут до 70 тысяч человек

Публикации за 05.05.17

В Екатеринбурге в День Победы уже по традиции пройдет колонна «Бессмертного полка». В зависимости от погоды, ожидается, что с портретами погибших воинов на проспект Ленина выйдут от 30 до 70 тысяч человек. Где в этом году будет точка сбора, кого пустят в начало колонны и как будет проходить маршрут, рассказал координатор акции Валерий Басай.

Как и в прошлые годы, точкой сбора станет Толмачева/Царская у пересечения с проспектом Ленина. Во время проведения парада многие улицы будут перекрыты, в том числе для пешеходов, и попасть в колонну можно будет только через два входа. Первый – в районе Храма-на-Крови со стороны улицы Никонова. Второй – со стороны улицы Первомайской у пересечения с Карла Либкнехта. Но ситуация может измениться. «В прошлом оказалось, что работает только один вход, поэтому был вал негатива. Людям пришлось километр обходить, чтобы встать в строй. Но организаторы точками входа вообще не управляют, это делают сотрудники полиции, руководствуясь соображениями безопасности. И мы не можем заранее знать, как будет. Они могут закрыть какой-то из входов, но надеемся, этого не произойдет», – пояснил Басай.

По его словам, начало формирования колонны – 9 часов утра. VIP-мест не предусмотрено. «Нас спрашивают: «Организуем ли мы там места для випов?». Ответ прост: нет. Ни с одним человеком мы не договаривались. Кто пришёл первый, тот и пойдёт в голове колонны. Никого переставлять не будем. И регистрации никакой тоже не будет, хотя каждый день нам звонят и спрашивают об этом, просят назвать номер и ряд. Как в театре», – рассказал Валерий Басай.

Тем, кто придет раньше всех, придется простоять на Толмачева/Царской около двух часов. «Бессмертный полк» двинется по Ленина около 11 часов утра – сразу после того, как в сторону площади 1905 года проедет колонна ретро-автомобилей. «У военных все очень точно. Где-то в 11:02 будет снято ограждение, мы выведем колонну, развернем Знамя Победы. Это займет минуты три. И где-то в 11:08 мы выдвигаемся и идем до площади 1905 года», – рассказал Басай.

Когда полк дойдет до трибун, на которых будут сидеть ветераны, колонна остановится, повернется к ним, и споет песню «Десятый наш десантный батальон» и выпустит в небо голубей. «Затем мы продолжаем шествие по обоим рукавам проспекта Ленина до улицы Сакко и Ванцетти. Открыты для движения колонны будут также Хохрякова и Шейнкмана, а на Московской, перед которой поставят заградительную технику, будут ездить автомобили. В том году у нас было ограничение только до Хохрякова. Но когда мы туда пришли, оказалось, что все было перекрыто, поэтому нам пришлось идти на Московскую – прямо навстречу едущим машинам. Хорошо, что сотрудники полиции быстро сориентировались, и перекрыли движение. В этом году нам пообещали, что мы разойдемся там, где запланировано», – сказал координатор «Бессмертного полка». По его словам, голова колонны достигнет финиша около 11:30.

Что касается числа участников, то спрогнозировать его трудно. Как пояснил Басай, все будет зависеть от погоды. «Прогноз меняется каждый день. И мы постоянно обсуждаем погоду. Если будет холодно и дождь со снегом, то, думаю, придут тысяч 30-40, если будет теплее и без осадков, то 50-70», – сказал он.

Басай также предупредил об ограничениях. В колонну не будут пропускать людей со скейтбордами, велосипедами, большими сумками, домашними животными – даже если это собачка, которая помещается в сумочке. «Нам еще часто звонят по поводу размеров транспарантов. Хочу сказать – если вы не успели заказать, то вы можете прийти просто с фотографией своего героя. Если нет фотографии, просто напишите на листке А4 фамилию, имя и отечество, день рождения и дату смерти того, кем вы гордитесь. Тут ограничений нет», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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