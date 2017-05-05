Вузы и политические спекулянты – кто мешает «Бессмертному полку»

Публикации за 05.05.17

Организаторы «Бессмертного полка», который по традиции пройдет колонной от Толмачева до площади 1905 года во время парада Победы, рассказали о том, кто может испортить праздник со слезами на глазах, зачем петь песни под гармошку и почему не надо идти, если самому не хочется.

Год от года «Бессмертный полк», как и любую другую удачную инициативу, пытаются использовать для политических спекуляций. Однако, по словам координатора акции в Екатеринбурге Валерия Басая, в Свердловской области политики воспитанные и, как правило, не рвутся пропиариться на шествии. «Если такое и происходит, то в 100% случаев – это инициатива не руководителя партии, а тех, кто хочет понравиться руководителю. Поэтому иногда действительно в колонне появляются люди с партийной символикой. Но в целом политики корректно относятся к нашей работе, по крайней мере, предложений от них не было. Ну и СМИ ещё хорошо сработали – они нас слышат», – объяснил Басай.

По его словам, большую опасность для «Бессмертного полка» представляют учебные заведения – от школ до крупных вузов. «Каждый год находятся как минимум три-четыре учебных заведения, которые хотят собрать массовку. Буквально вчера позвонил представитель крупного вуза, не буду говорить какого, и говорит: «Мы решили собрать для участия в колонне студентов. Причем определенных национальностей. Представляете, как здорово будет?». Я его спросил, а что, если они не помнят своих родных, которые погибли в Великую Отечественную? Он ответил: «А мы кратко им напишем на обратной стороне транспарантов историю. Пока будут идти – прочитают». Вот это все зачем? Если человек сам хочет, он придет. И такое происходит не только с вузами, но и со школами и техникумами. Тоже в этом году звонили из одного – они хотели раздать учащимся портреты ветеранов, которые преподавали у них. Но что будет, если подойдет журналист и спросит: «Чей портрет вы несете?». А человек не сможет ответить. Или скажет: «Подождите, я сейчас прочитаю», – рассказал Басай.

Помимо того, вредничают и те, кто проводят «Бессмертный полк» не 9 Мая, а в другие дни. «В знаменитых Ключиках они решили провести в этом году 6 мая, раз у них 8 мая такую возможность отобрали. Потому что они так придумали. У них там с руководством проблемы, видимо. Предполагаю, что Новый год они на 3 января перенесут», – съязвил Басай.

Кроме того, есть проблемы и со стороны бизнесменов. «Одна торговая сеть в Екатеринбурге меня плохо слышит и играет с нами в игры. Она организовала массовую продажу транспарантов. И это хорошо. И цена очень демократичная – 150 рублей. Вот только проблема – транспаранты со стеклянным покрытием. Если человек теряет свой транспарант, падает, стекло бьется, могут пораниться люди. Мы им предупреждение отправили, но они не говорят даже, сколько таких транспарантов продали. Все, кто идет со стеклом, должны услышать нас. Конечно, мы не можем попросить их уйти, но пусть они хотя бы будут предупреждены», – отметил координатор «Бессмертного полка».

Также он рассказал, что на горячую линию поступает очень много звонков с советами и предложениями. «Одни говорят: «Зачем вы устраиваете из этого праздник?». Другие, наоборот, говорят: «Почему вы делаете из этого траурное событие?». Наш ответ: «Это праздник со слезами на глазах». Трудно что-то лучше придумать, чтобы объяснить смысл «Бессмертного полка» и 9 Мая. Это победа русского народа. Наши предки отстояли мир на земле. И когда мы идем колонной, мы вспоминаем своих героев», – добавил Басай.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.05.17

Отопление в городах Свердловской области начнут отключать после вторых майских. / На Московском тракте насмерть разбился мотоциклист (ФОТО). / В колонне «Бессмертного полка» в Екатеринбурге пройдут до 70 тысяч человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»