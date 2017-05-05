«И все-таки да»: шествие радистов в Екатеринбурге состоится

Публикации за 05.05.17

Шествие студентов и выпускников радиофака УрФУ в День радио все-таки состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь университета Дмитрий Бенеманский.

«И всё-таки да: шествие радистов будет организованным. Формирование колонны начнётся в 20:15 на аллее перед главным корпусом, в 20:30 она двинется по проспекту Ленина по тротуарам с оперативным перекрытием. Митинг у памятника Попову закончится традиционно в 22:00. Ждём подтверждающих документов. Спасибо Andrew Kalashnikov и всем выпускникам и партнёрам, оперативно откликнувшимся», – написал он на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, ранее в УрФУ сообщили, что в этом году шествия радиофака УрФУ не будет из-за того, что изменились требования безопасности при проведении таких мероприятий, для вуза это слишком накладно. Теперь улицы необходимо перекрывать автобусами, а даже один автобус обходится дорого. После того, как об отмене шествия сообщили СМИ, откликнулись выпускники радиофака, которые помогли решить эту проблему.

Весенний марш радистов – традиция, которой уже не один десяток лет. Ежегодно в Екатеринбурге 7 мая студенты РТФ устраивают генуборку памятника Попову, затем у радийщиков проходит концерт, а после начинается шествие по проспекту Ленина с известным всем лозунгом «Все радисты с детства знают тройку самых важных слов – РТФ, УПИ, Попов!». Шествие стало одной из визитных карточек Екатеринбурга. Экскурсоводы сообщают, что непременно рассказывают о нем гостям города, когда показывают памятник Попову.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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