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Екатеринбург

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Публикации за 05.05.17

Екатеринбургским транспортникам не дают спецодежду и задерживают зарплату (СКАН)

Екатеринбургским транспортникам не дают спецодежду и задерживают зарплату (СКАН)

Более полутора сотен муниципальных автобусов в Екатеринбурге не выходят на линию из-за того, что ЕМУП МОАП не может приобрести запчасти, а сотрудникам не хватает спецодежды и задерживают зарплату.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом сообщил в своем блоге депутат Госдумы Андрей Альшевских. По его данным, полученным из горадминистрации, коллектив МОАП – 1761 человек, вакансий – 798. Среднемесячная зарплата – 26 533 рубля, причем ее выдают с задержкой в среднем на две недели. Повышение зарплаты в этом году не планируется из-за убыточности предприятия. Не хватает спецодежды, о чем как раз говорили выступающие на протестной акции. Среднемесячный доход МОАП – почти 87 миллионов рублей, среднемесячный размер зарплатного фонда – 46 миллионов рублей. 157 автобусов «стоят на приколе» в МОАП из-за отсутствия запчастей.

По трамвайно-троллейбусному управлению ситуация несколько лучше. Среднемесячная зарплата на одну тысячу меньше, 25 549 рублей, но зато деньги выплачиваются вовремя. Рабочие обеспечены спецодеждой и инструментами. Примерный ежемесячный доход ЕТТУ – 211 миллионов рублей (включая субсидию), а фонд заработной платы – около 123 миллионов рублей в месяц (без отчислений). Из-за убыточности предприятия оно было вынуждено передать на баланс города свою лыжную базу и детский загородный лагерь.

Напомним, в конце марта Протест был вызван систематической задержкой зарплаты и ее нищенским размером в ЕМУП ТТУ и ЕМУП МОАП. «В результате многолетнего хронического недофинансирования, неполной оплаты транспортной работы по перевозке пассажиров у муниципальных пассажирских предприятий накоплена миллиардная кредиторская задолженность. Работники решительно настроены к массовым протестным действиям», – комментировали профсоюзники. За неделю до акции протеста руководителей ЕМУП МОАП И ЕТТУ вызвали в прокуратуру давать объяснения о ситуации, сложившейся в муниципальных предприятиях. А за день до митинга прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга обратилась в суд для защиты законных прав сотрудников ЕМУП «МОАП», в отношении предприятия было возбуждено административное дело п ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»).

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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