NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 05.05.17

Рекордсменом по освоению бюджета в свердловском кабмине стал министр спорта (ДОКУМЕНТ)

Рекордсменом по освоению бюджета в свердловском кабмине стал министр спорта (ДОКУМЕНТ)

Свердловский кабмин подсчитал исполнение консолидированного бюджета области по расходам по итогам первого квартала 2017 года.

Согласно документу, попавшему в руки корреспондента NDNews.ru, быстрее всех тратит казенные деньги министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт. За три месяца его министерство освоило более 1 млрд рублей, или почти 30% от годового объема. Причем большая часть средств – почти 600 млн рублей – пришлась на «спорт высших достижений», то есть поддержку профессиональных клубов.

Напомним, после апрельского заседания заксобрания, на котором был заслушан отчет о деятельности министерства в 2016 году, стало ясно, что . Доклад его зама (сам министр в заксо не пришел) депутаты раскритиковали – по их мнению, минспорта совершенно не занимается развитием массового и детского спорта, а утверждение о том, что спортом регулярно занимается третья часть свердловчан, голословна. Символично, что больше всего министерству досталось от депутатов, чьи имена связывают с самыми влиятельными людьми региона: Вячеслава Вегнера считают близким к первому вице-губернатору Владимиру Тунгусову, а Армена Карапетяна – к «медному королю» Андрею Козицыну.

Медленнее всех тратит деньги министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов – за первый квартал его министерство освоило только 64 млн рублей, что меньше 9% от годового плана.

МинЖКХ за первый квартал освоило 15,6 % от годового плана, минздрав – 23,1%, минобр – 19,4%.

В целом исполнение расходной части бюджета за первый квартал составило 50,7 млрд рублей, или 20,7% от утвержденного объема.

Новый День: Рекордсменом по освоению бюджета в свердловском кабмине стал министр спорта (ДОКУМЕНТ)

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.05.17

«Белки не пострадают»: в минприроде объяснили, как пройдет дератизация на Шарташе. / Екатеринбургским транспортникам не дают спецодежду и задерживают зарплату (СКАН). / «И все-таки да»: шествие радистов в Екатеринбурге состоится.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter