Рекордсменом по освоению бюджета в свердловском кабмине стал министр спорта (ДОКУМЕНТ)

Публикации за 05.05.17

Свердловский кабмин подсчитал исполнение консолидированного бюджета области по расходам по итогам первого квартала 2017 года.

Согласно документу, попавшему в руки корреспондента NDNews.ru, быстрее всех тратит казенные деньги министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт. За три месяца его министерство освоило более 1 млрд рублей, или почти 30% от годового объема. Причем большая часть средств – почти 600 млн рублей – пришлась на «спорт высших достижений», то есть поддержку профессиональных клубов.

Напомним, после апрельского заседания заксобрания, на котором был заслушан отчет о деятельности министерства в 2016 году, стало ясно, что его деятельностью многие недовольны. Доклад его зама (сам министр в заксо не пришел) депутаты раскритиковали – по их мнению, минспорта совершенно не занимается развитием массового и детского спорта, а утверждение о том, что спортом регулярно занимается третья часть свердловчан, голословна. Символично, что больше всего министерству досталось от депутатов, чьи имена связывают с самыми влиятельными людьми региона: Вячеслава Вегнера считают близким к первому вице-губернатору Владимиру Тунгусову, а Армена Карапетяна – к «медному королю» Андрею Козицыну.

Медленнее всех тратит деньги министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов – за первый квартал его министерство освоило только 64 млн рублей, что меньше 9% от годового плана.

МинЖКХ за первый квартал освоило 15,6 % от годового плана, минздрав – 23,1%, минобр – 19,4%.

В целом исполнение расходной части бюджета за первый квартал составило 50,7 млрд рублей, или 20,7% от утвержденного объема.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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