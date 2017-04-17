Владимир «Глаза-то не отводи!» Сафронков может составить конкуренцию Куйвашеву на выборах – Самые крутые слухи недели

Публикации за 17.04.17

В очередном выпуске «Самых крутых слухов недели» читатели могут узнать забавные и не очень подробности назначения Куйвашева врио, фамилии утомивших своих «патронов» людей из окружения губернатора, перспективы «дела Пьянкова» и многое другое, не менее интересное.

В штате резиденции со дня на день станет на двух человек меньше. И это только начало

Говорят, что в ближайшее время штат пиарщиков и советников, причисленных к различным подразделениями администрации губернатора Свердловской области, станет на двух человек меньше.

Версии по фамилиям экспертного сообщества расходятся не сильно, однако в резиденции просят выдержать паузу и дождаться официальных сообщений по этому поводу. Напомним, ранее в числе «выбывающих» называли пресс-секретаря губернатора Марию Картуз. Высказывались и версии о том, что при Владимире Тунгусове вряд ли сможет быть полезен резиденции Александр Рыжков.

Также в постоянных списках на «увольнение» один из медиа-менеджеров губернаторского холдинга Антон Стуликов. Правда, до сих пор ему удавалось сохранить за собой место генерального директора ОТВ. Злые языки также регулярно пытаются уволить из резиденции Анатолия Гайду и Вадима Дубичева. Самый популярный прогноз говорит о том, что их «исход» состоится после завершения губернаторской кампании.

В АП Куйвашева поспросили навести порядок в своих связях

Куйвашева попросили навести порядок в своих связях. По слухам, перед тем, как обнародовать указ о врио, с Евгением Владимировичем состоялась в администрации президента РФ беседа о том, как глава региона должен стоить свои отношения с разными ветвями власти, особенно с бизнесом. «В последнее время в Москве скопилось большое количество аналитичек, из которых следовало, что это не г-н Куйвашев управляет областью, а близкие к нему ФПГ (в частности, УГМК) и представители менее крупных бизнесов. Что, в общем-то, неправильно. И сейчас у Евгения Владимировича, можно сказать, появляется второй шанс все исправить. Будем надеяться, он им воспользуется», – отмечают источники, близкие к администрации президента.

В свердловские губернаторы прочат Владимира «Глаза-то не отводи!» Сафронкова

Назначение Евгения Куйвашева врио свердловского губернатора только на первый взгляд лишает будущие выборы всякой интриги. По словам источников, Москва все еще не отказалась окончательно от идеи поставить вместо него другого «варяга». Как известно, в праймериз ЕР должны участвовать как минимум два кандидата. Как говорят, этим вторым может стать российский дипломат, который на днях стал звездой всех новостных каналов – заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков. Напомним, он прославился тем, что на заседании Совбеза всемирной организации призвал британского коллегу Мэттью Райкрофта «не отводить глаза» и прекратить оскорблять Россию в ходе своих выступлений. Так российский дипломат отреагировал на высказывания Райкрофта о том, что Россия «злоупотребляет правом вето, поддерживает правительственный режим в Сирии и применение химического оружия». «Посмотри на меня, глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь?» – обратился заместитель постпреда России при ООН к британскому дипломату. Кроме того, он обвинил Лондон в «обслуживании интересов вооруженных группировок, которые истребляют христианские меньшинства» на Ближнем Востоке. Леонид Рапопорт стал еще одним «кандидатом на вылет»

Областной министр спорта Леонид Рапопорт впал в немилость у руководителей области. Это стало понятно после очередного заседания заксобрания, на котором был заслушан отчет о деятельности министерства в 2016 году. При этом самого Рапопорта на заседании не было, отдуваться за него пришлось ему заму Андрею Зяблицеву. Доклад чиновника депутаты раскритиковали – по их мнению, минспорта совершенно не занимается развитием массового и детского спорта. Символично, что больше всего министерству досталось от депутатов, чьи имена связывают с самыми влиятельными людьми региона: Вячеслава Вегнера считают близким к первому вице-губернатору Владимиру Тунгусову, а Армена Карапетяна – к «медному королю» Андрею Козицыну. Вынесение критики в публичную плоскость может говорить о том, считают источники, что кресло под Рапопортом серьезно пошатнулось.

Козицыну надоел Карапетян

Впрочем, те же источники намекают, что темпераментный Армен Эминович слишком перегнул палку, демонстрируя свою близость к гендиректору УГМК. На том же последнем заседании заксо он не стеснялся перебивать секретаря «Единой России» Виктора Шептия, который вслух переживал о судьбе верхнепышминского филиала училища олимпийского резерва – напомним, здание планируется отдать городу под среднюю школу, так как поблизости строится новый жилой массив, а практически все крупные объекты в этом городе так или иначе завязаны на бизнес Андрея Козицына. Карапетян не пожелал обсуждать вопрос будущего юных спортсменов, что выглядело весьма бестактно. Добавим, что Карапетян то и дело попадает в скандальные истории – достаточно вспомнить историю с лишением его прав за пьяную езду, кроме того, некоторые журналисты утверждают, что депутат угрожает им, прикрываясь при этом именем «медного короля». Долго ли будет терпеть такое поведение приятеля Козицын, неизвестно.

Пранкеры пытались разыграть начальника Росгвардии от имени Сергея Носова, обсудив тагильский гей-парад

Рассказывают, что свердловские пранкеры взялись разыграть начальника Росгвардии Свердловской области Константина Шуршина, позвонив ему от имени мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. Якобы звонок касался анонсированного ранее гей-парада в Нижнем Тагиле. Любители телефонных розыгрышей настойчиво пытались узнать, собирается ли Росгвардия применять силу. Но, рассказывают, попытка не удалась. Шуршин быстро разобрался, что беседует не с самим Носовым и потому давал весьма взвешенные и спокойные комментарии о гей-параде. В духе «ну если соберутся, то кто мешает людям прогуляться – если не будут нарушать закон, их никто не тронет». В общем, попытка розыгрыша не удалась. В Росгвардии по номеру телефона быстро вычислили шутников, но наказывать не стали – не за что, да и беседа была достаточно безобидной.

На Алексея Пьянкова готовится новая пиар-атака

Рассказывают, что журналисты-расследователи, то ли по своей инициативе, то ли с подачи ФСБ планируют опубликовать новый компромат на экс-министра МУГИСО. Якобы выходы материалов должны быть приурочены к годовщине «дела МУГИСО» и могут рассказать о результатах следственных действий, которые пока не разглашаются. Слухмейкеры болтают, что и Пьянкову и его лучшему другу Кану будет, из-за чего поерзать на стульях. Кроме того, анонсируют новые неожиданные фамилии, всплывшие в деле.

Екатеринбург. Другие новости 17.04.17

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