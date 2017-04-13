«Не оскорбляй Россию и глаза-то не отводи!» / Представитель РФ при ООН поставил на место постпреда Британии

Публикации за 13.04.17

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Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза всемирной организации призвал британского коллегу Мэттью Райкрофта «не отводить глаза» и прекратить оскорблять Россию в ходе своих выступлений. Так российский дипломат отреагировал на высказывания Райкрофта о том, что Россия «злоупотребляет правом вето, поддерживает правительственный режим в Сирии и применение химического оружия».

«Еще раз прошу, в ваших выступлениях отныне Россию не оскорблять. Должны быть рамки приличия», – заявил Сафронков, выступая на заседании Совбеза ООН.

Дипломат отметил, что Британия испугалась сотрудничества Москвы и Вашингтона и делает все, «чтобы это взаимодействие было подорвано».

«Посмотри на меня, глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь?» – обратился заместитель постпреда России при ООН к британскому дипломату. Кроме того, он обвинил Лондон в «обслуживании интересов вооруженных группировок, которые истребляют христианские меньшинства» на Ближнем Востоке.

Накануне Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН, осуждающей возможную химическую атаку сирийского правительства в провинции Идлиб, после которой США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе в Хомсе. Вместе с Россией против высказалась Боливия, воздержались Китай, Эфиопия и Казахстан. Еще десять членов Совбеза поддержали документ. Авторы резолюции – Великобритания, США и Франция – возлагают вину за возможное применение химоружия в сирийском Хан-Шейхун 4 апреля на правительство Сирии и требуют от сирийских властей предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента.

4 апреля СМИ сообщили о «химической атаке», предположительно, с применением зарина в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой, по некоторым данным, погибли более 80 человек, в том числе дети. США возложили ответственность за это на сирийское правительство. В Дамаске и Москве отвергли эти обвинения, и обратили внимание, что химическое оружие было уничтожено под контролем международных наблюдателей. При этом российская сторона заявила, что удар ВВС США является актом агрессии против суверенного государства.

Нью-Йорк, Светлана Петрова

Нью-Йорк. Другие новости 13.04.17

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