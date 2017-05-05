Первая ласточка: в Екатеринбурге появились предвыборные листовки (ФОТО)

Публикации за 05.05.17

Сегодня в центре Екатеринбурга впервые в этом году появились листовки, которые можно с уверенностью назвать предвыборными: они пытаются представить в негативном свете мэра Евгения Ройзмана – одного из основных возможных претендентов на участие в губернаторских выборах.

Как передает корреспондент NDNews.ru, листовки без всяких выходных данных были замечены на проспекте Ленина, улицах Хохрякова и Антона Валека. На них напечатан фотоколлаж: старинные здания Екатеринбурга, испорченные граффити, а посередине – улыбающееся лицо главы города Евгения Ройзмана. По бокам от портрета градоначальника напечатаны фразы: «На стенах все мы грязи рады – спасибо, мэр, за чистые фасады!»

Напомним, 24 апреля Ройзман фактически начал губернаторскую кампанию, опубликовав программное интервью в газете «Егоршинские вести». Свою программу Евгений Вадимович ожидаемо выстроил на критике действующего губернатора Евгения Куйвашева, припомнив ему и растущий госдолг области, и закрытие заводов, и непонятно зачем купленную за 500 млн рублей телебашню. Управленческий стиль Куйвашева Ройзман охарактеризовал как «уродливый». Одним из самых больших грехов губернатора Ройзман назвал наступление на Екатеринбург. Себя Евгений Вадимович характеризует исключительно положительно: «Мне сейчас 54 года, слава богу, я ничем не болею, вредных привычек нет, я не пью и не курю».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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