NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 05.05.17

Питерский СКА интересуется нападающим «Автомобилиста» Голышевым (СКРИН)

Питерский СКА интересуется нападающим «Автомобилиста» Голышевым (СКРИН)

Петербургский хоккейный клуб СКА, действующий обладатель Кубка Гагарина, интересуется нападающим «Автомобилиста» и сборной России Анатолием Голышевым. О возможности перехода хоккеиста уже с нового сезона в топовую команду КХЛ сегодня пишут спортивные СМИ.

Как передает корреспондент NDNews.ru, слухи о том, что Голышев может «переехать» в СКА, ходят уже довольно давно. Сегодня опубликовал таблицу переходов, в которой Голышев числится как возможный претендент на попадание в основной состав клуба из Санкт-Петербурга (жирным шрифтом выделены уже состоявшиеся переходы).

Новый День: Питерский СКА интересуется нападающим ''Автомобилиста'' Голышевым (СКРИН)

При этом у хоккеиста не закончился контракт с «Автомобилистом» – он действует до 2019 года. В екатеринбургском клубе пояснили, что документа о переходе нет. Сам Анатолий также пока не комментирует интерес питерского клуба к нему.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.05.17

Первая ласточка: в Екатеринбурге появились предвыборные листовки (ФОТО). / В Первоуральске осужденный во время вынесения приговора попытался вскрыть себе вены. / Рекордсменом по освоению бюджета в свердловском кабмине стал министр спорта (ДОКУМЕНТ).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter