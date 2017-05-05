Питерский СКА интересуется нападающим «Автомобилиста» Голышевым (СКРИН)

Публикации за 05.05.17

Петербургский хоккейный клуб СКА, действующий обладатель Кубка Гагарина, интересуется нападающим «Автомобилиста» и сборной России Анатолием Голышевым. О возможности перехода хоккеиста уже с нового сезона в топовую команду КХЛ сегодня пишут спортивные СМИ.

Как передает корреспондент NDNews.ru, слухи о том, что Голышев может «переехать» в СКА, ходят уже довольно давно. Сегодня sports.ru опубликовал таблицу переходов, в которой Голышев числится как возможный претендент на попадание в основной состав клуба из Санкт-Петербурга (жирным шрифтом выделены уже состоявшиеся переходы).

При этом у хоккеиста не закончился контракт с «Автомобилистом» – он действует до 2019 года. В екатеринбургском клубе пояснили, что документа о переходе нет. Сам Анатолий также пока не комментирует интерес питерского клуба к нему.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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