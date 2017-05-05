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Екатеринбург

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Публикации за 05.05.17

Прокуратура накажет школы, где детей разделили на богатых и бедных

Прокуратура накажет школы, где детей разделили на богатых и бедных

Прокуратура начала проверку в школах Екатеринбурга, где детей-льготников и детей из обеспеченных семей кормят за разными столами, а иногда и разной едой. В некоторых образовательных учреждениях уже выявлены нарушения и будут приняты меры реагирования.

Как , в некоторых школах Екатеринбурга по-прежнему сохраняется унизительная для детей-льготников практика «раздельных» обедов: льготников отсаживают за отдельный стол, а остальные дети едят отдельно. Такое поведение школьных администраторов, безусловно, унижает достоинство. Кроме того, в некоторых школах, например, в Чкаловском районе, школьники получают порции мяса вдвое меньше нормы из-за нехватки средств родителей.

«Родители ничего не могут с этим поделать, а дети испытывают комплексы, над ними смеются одноклассники», – отметили тогда депутаты гордумы Екатеринбурга.

Начальник департамента образования Екатерина Сибирцева подчеркнула, что в этом случае учителям необходимо проводить беседы со школьниками. В пример она привела гимназию № 9, где ученики-льготники могут забрать обед на поднос и пересесть за любой стол, который им нравится. «Родители ведь сами выбирают льготные обеды для детей, которые немного отличаются от обычного меню. Даже если дети будут сидеть за одним столом, различия все равно останутся», – отметила чиновница. Однако пока департамент образования официально не сообщал о принятых мерах, проверки начала прокуратура Свердловской области. И первые проверки, проведенные в Чкаловском и Кировском районах, уже подтвердили информацию СМИ – льготники в двух школах действительно обедают отдельно. По данным фактам будут приняты меры прокурорского реагирования, вплоть до штрафов.

Проверки продолжаются в других районах Екатеринбурга.

«Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о предоставлении детям-льготникам питания в образовательных организациях, а также законность взимания дополнительной родительской платы за улучшенное питание. Также проверяется соблюдение требований о нормах калорийности и порционности блюд в соответствии с возрастом обучающихся», – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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