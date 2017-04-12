Школьные обеды разделили учеников на бедных и богатых / Льготников отсаживают за отдельные столы

Публикации за 12.04.17

В школах Екатеринбурга не прекращаются скандалы, связанные с питанием учеников. Их причиной становятся где-то санитарное состояние столовых, где-то – качество блюд. Денежное обеспечение питания породило новые проблемы – «дискриминацию» льготников и экономию на рационе. Как было озвучено сегодня на выездном заседании депутатов гордумы, в некоторых школах по-прежнему сохраняется унизительная для детей-льготников практика «раздельных» обедов, а школьники в Чкаловском районе получают порции мяса вдвое меньше нормы из-за нехватки средств родителей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, вопросы организации школьного питания депутаты обсудили во время визита в гимназию №9 Екатеринбурга. По данным представителя Роспотребнадзора, выступавшего с докладом, при последней проверке школьных пищеблоков большинство выявленных нарушений касались соблюдения санитарного законодательства, но также претензии были к рациону питания учеников средних и старших классов. К примеру, в школе №106 Чкаловского района на обед школьникам подавали мясную котлету массой 70 грамм вместо положенных 120 грамм и уменьшенную порцию гарнира. Представительница комбината школьного питания, обслуживающего эту школу, заявила, что родители сами просят снизить стоимость обеда, поэтому дети получают меньше еды: «Во многих семьях родители работают на шинном заводе, кто-то есть безработный. В сентябре родители попросили снизить стоимость обеда со 120 до 80 рублей, мы выполнили их пожелание».

«Получается, Чкаловский район – это такое гетто, где не докладывают мяса детям» – высказался депутат Александр Хан. Но каких-то предложений по исправлению этой ситуации не прозвучало.

Еще одну болезненную тему затронул депутат Николай Смирнягин. В екатеринбургских школах до сих пор есть проблема «раздельного питания» детей из многодетных и малоимущих семей и остальных учеников. Первым предлагается более скудное меню с меньшей калорийностью, и часто их сажают за отдельный стол. «Родители ничего не могут с этим поделать, а дети испытывают комплексы, над ними смеются одноклассники», – отметил народный избранник.

Начальник департамента образования Екатерина Сибирцева подчеркнула, что в этом случае учителям необходимо проводить беседы со школьниками. В пример она привела гимназию 9, где ученики-льготники могут забрать обед на поднос и пересесть за любой стол, который им нравится. «Родители ведь сами выбирают льготные обеды для детей, которые немного отличаются от обычного меню. Даже если дети будут сидеть за одним столом, различия все равно останутся», – отметила чиновница, но пообещала разобраться с просьбой депутата.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 12.04.17

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