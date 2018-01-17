Детский омбудсмен: платные гардеробы в школах – это «сегрегация»

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области считает организацию платных гардеробов в школах сегрегацией детей, следствием управленческого инфантилизма и педагогической некомпетентности сотрудников образовательных организаций.

В Екатеринбурге, напомним, часть родителей гимназии № 37 выступили против платного гардероба – часть детей пользуется бесплатным, часть детей пользуются более комфортным платным, за 150 рублей в месяц. По этому факту прокуратура начала проверку – выясняется, есть ли у детей реальная возможность пользоваться бесплатной раздевалкой или пользование платным гардеробом является вынужденной мерой. Запрашиваются документы, регулирующие порядок внесения денежных средств за пользование платной раздевалкой. По предварительным данным, платная раздевалка появилась около 6-7 лет назад.

По этому поводу высказался региональный омбудсмен Игорь Мороков.

«Действующим законодательством в российских школах не запрещено оказывать различные услуги, и не только образовательные. Да – среди участников образовательного процесса есть весьма активная прослойка родителей, которая не жалеет никаких денег, для того чтобы их детям было как можно комфортнее в школе (где-то даже на фонтаны в холле скидываются), а поэтому они проталкивают через школьные родительские комитеты различные решения для достижения своих целей», – напоминает уполномоченный по правам детей. Далее он цитирует родителей, которые считают, что платные гардеробы – это сегрегация детей. А после называет сегрегацией и возможность питаться за дополнительную плату, и получать дополнительные знания за плату. «Разве это не сегрегация, когда одноклассники расходятся по разным гардеробам – платным и бесплатным, в одних одежду выдают чинно и без толкотни, а в других творится бедлам. И всё это происходит с молчаливого согласия и содействия администрации образовательного учреждения. И сегрегация в наших школах встречается достаточно часто – это и разделение в возможности получать дополнительные знания, и организация «раздельного» питания по источникам финансирования, и в концовке – способность участия в выпускной «ярмарке тщеславия».

Далее Мороков ставит вопрос к органам образования: «Что это – управленческий инфантилизм или педагогическая некомпетентность, либо то и другое?" После чего рассуждает: может, автономия школам не нужна, а решать хозвопросы должно специальное подразделение территориального органа образования – " как это было в советские времена, а ставку заместителя директора школы по АХЧ разделить на 1 ставку обычного завхоза и 2 ставки гардеробщиц!". По мнению Морокова, такая сегрегация несет серьезные последствия и для детей, и для всей страны и для народа в целом. «И ссылки на недостаточное финансирование здесь не уместны. Управлять надо уметь, особенно это важно, когда средств не хватает. А поэтому директоров школ надо этому учить, и оценивать их умение управлять и по этим показателям, а не только по результатам организации и сдачи ОГЭ и ЕГЭ», – резюмирует Мороков.

Около года назад в Екатеринбурге разразился скандал из-за льготных обедов. В некоторых школах льготников, получающих более скудное питание, отсаживали за отдельные столы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.01.18

1000 долларов за однушку в хрущевке. Вслед за отельерами владельцы квартир задрали цены на жилье на время ЧМ (СКРИНЫ). / В Ачитском районе местный житель осужден за ругань в адрес полицейской. / Не было умысла убивать: прекращено уголовное дело в отношении передержки на Уктусе, где умерли 18 собак. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»