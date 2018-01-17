Прокуроры нагрянули с проверкой в платные раздевалки в гимназии № 37 (ВИДЕО)

Сотрудники прокуратуры нагрянули с проверкой в гимназию № 37, которую обвинили в сборе денег за пользование детскими гардеробами.

Прокуроры проводят проверку в гимназии

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комиссия в составе нескольких сотрудников прокуратуры Свердловской области вместе с директором гимназии и представителями родительского комитета обошли школьные раздевалки – их всего пять. Как сообщалось ранее, две из них работают на платной основе – это обходится в 150 рублей в месяц с человека. Одна из родительниц анонимно пожаловалась, что ее ребенку не хватило места для верхней одежды в бесплатном гардеробе и пришлось платить.

Сегодня в гимназии работали сотрудники прокуратуры. Как выяснилось, проблема с нехваткой бесплатных мест надуманна – в этом убедилась и наша съемочная группа. Сами родители объясняют свое стремление оплатить услуги гардероба неким повышенным комфортом, который подразумевает большую ответственность за детские вещи сотрудников раздевалки. Однако со стороны складывается впечатление, что бесплатные гардеробы ничем не отличаются от платных.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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