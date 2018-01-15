Прокуратура проверит платную раздевалку в престижной екатеринбургской гимназии

Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку в связи с сообщением СМИ о введении платной раздевалки в МАОУ «Гимназия № 37».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в гимназии № 37 кроме двух бесплатных раздевалок работает одна платная, в которой шкафчики для одежды закрываются на ключ.

Стоимость платной раздевалки для учеников составляет 150 рублей в месяц для каждого учащегося.

По предварительным данным, платная раздевалка появилась около 6-7 лет назад.

Прокуратура будет выяснять, есть ли у детей реальная возможность пользоваться бесплатной раздевалкой или пользование платным гардеробом является вынужденной мерой. Будут запрошены документы, регулирующие порядок внесения денежных средств за пользование платной раздевалкой.

По результатам надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку и примет при наличии оснований меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, служба информации

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