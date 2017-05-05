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Екатеринбург

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Публикации за 05.05.17

Заместитель Охлопкова заработал в два раза больше шефа

Заместитель Охлопкова заработал в два раза больше шефа

Прокуроры Свердловской области обнародовали свои доходы за прошлый год. В рейтинге самых богатых прокуроров региона снова сменился лидер.

Как передает корреспондент NDNews.ru, за 2016 год главный прокурор области Сергей Охлопков заработал 3 млн 776 тысяч рублей (за 2015 год – 3,19 млн рублей), доход его супруги вырос с 660 до 738 тысяч рублей. Из собственной недвижимости пары пропали 2/5 квартиры, в пользовании остались еще две квартиры. А вот в автопарке Охлопковых Chevrolet Niva сменилась на «Тойота Лэнд Крузер».

Существенно поправил за год свое материальное положение первый зампрокурора области Владимир Маленьких: он заработал более 7 млн рублей (). В собственности у него квартира и гараж, а также мотоцикл «Ямаха». Супруга Маленьких в прошлом году заработала 1 млн 498 тысяч рублей, кроме того, она владеет автомобилем Mazda CX-7.

Доходы заместителей областного прокурора Дмитрия Чуличкова, Александра Чернышева и Вадима Чукреева остались примерно на примерно на прежнем уровне – 2,1 – 2,5 млн рублей. Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова задекларировала доход в 1,2 млн рублей, ее супруг принес в семью почти 1,3 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.05.17

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