Апелляционный арбитражный суд подтвердил банкротство депутата заксо Олега Исакова

Публикации за 05.05.17

Апелляционная инстанция подтвердила решение Арбитражного суда Свердловской области о признании банкротом депутата заксо Олега Исакова. Парламентарий задолжал банку ВТБ порядка 20 миллионов рублей. В отношении него введена процедура реструктуризации.

Госбанк подал иск о банкротстве Олега Исакова в июне 2016 года. Изначально ВТБ требовал от единоросса погасить долг в размере 54,6 миллионов рублей с учетом неустойки. Сумма возникла из прошлой задолженности депутата, который выступал поручителем по кредиту для предприятия «Объединение Агропромдорстрой», разорившегося в 2008 году. Олег Исаков в свою очередь заявлял, что основной долг был погашен перед банком в результате реализации залогового имущества, что подтверждается судебными актами. Тогда арбитраж встал на сторону депутата и отклонил иск о банкротстве, но в ноябре ВТБ добился обжалования в вышестоящей инстанции. Дело было отправлено на пересмотр.

В марте 2017 года свердловский арбитраж признал притязания банка обоснованными и объявил Олега Исакова банкротом. В ходе новых судебных расчетов сумма долга депутата перед банком была снижена до 20 миллионов рублей. Единоросс попытался обжаловать это решение, но безуспешно.

«Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», – постановил сегодня 17-й арбитражный апелляционный суд.

Следующее рассмотрение дела о банкротстве Олега Исакова назначено на 9 августа.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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