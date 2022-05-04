У двух известных уральских банкротов нашли элитную недвижимость в Дубае

Два бывших депутата свердловского заксобрания от «Единой России» оказались в списке владельцев элитной недвижимости в Дубае, пишет издание «Важные истории»*. Это Илья Гаффнер и Олег Исаков – оба были признаны банкротами.

Как утверждают журналисты, бывшему главе аграрного комитета заксо Илье Гаффнеру, который однажды прославился фразой «надо меньше питаться», принадлежат апартаменты в ЖК премиум-класса Lagoons стоимостью почти 400 тысяч долларов. Эту недвижимость политик никогда не указывал в декларациях. Олег Исаков владеет апартаментами в ЖК премиум-класса The Fairmont Palm Residences у моря, стоимость их оценивается в 600 тысяч долларов. Официальных сведений об этом также нет.

«Новому Дню» не удалось оперативно получить комментарии экс-депутатов. Илья Гаффнер заявил, что ему неудобно говорить и бросил трубку. Телефон Олега Исакова, переехавшего из Свердловской области в подмосковный Солнечногорск, был отключен.

По данным «Важных историй», недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах владеют около 100 российских политиков и чиновников. В расследовании журналисты использовали данные Центра перспективных оборонных исследований (С4ADS) – американской некоммерческой организации. С4ADS в свою очередь ссылается на сведения земельного департамента и коммунальных служб Дубая.

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Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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