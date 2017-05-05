На Урале началась проверка предприятия, вручившего ветерану просроченный майонез

Публикации за 05.05.17

В Екатеринбурге разгорается очередной скандал, связанный с празднованием Дня Победы и поздравлениями ветеранов. Следователи начали проверку сообщений о том, что труженице тыла подарили 16 упаковок майонеза с истекшим сроком годности.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о вручении ветерану труда и труженице тыла просроченной продукции. По сообщениям, 4 мая пожилую женщину пригласили на предприятие, где она работала, чтобы вручить подарки. Труженице тыла «щедрая» компания презентовала 16 упаковок сырного майонеза и несколько баночек соуса. Как выяснилось, срок годности майонеза уже истек. «В ходе проведения проверки следователем СКР будут выясняться все обстоятельства указанного происшествия. Планируется опросить участников инцидента, а также истребовать для изучения соответствующую документацию о выпуске продукции и дате её реализации. По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», – отметили в СК.

К сожалению, ежегодно поздравление ветеранов оборачивается на Среднем Урале скандалами. В том числе – и потому что пожилым людям вручают испорченные продукты. Самый позорный случай в Свердловской области произошел в 2013 году. В преддверии 9 Мая Евгений Куйвашев, отметивший всего год на посту губернатора, дал праздничный обед для ветеранов. В конце торжественного мероприятия каждому пенсионеру вручили продуктовый набор, в который входили бутылка водки, банка кофе, пачка печенья и банка тушенки. Через несколько дней разгорелся жуткий скандал: пожилые люди обнаружили, что от имени губернатора им подарили консервы, просроченные на несколько месяцев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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