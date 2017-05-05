«Человек умер в бараке, не дождавшись нового жилья» / Три вопиющих истории о безразличии чиновников к ветеранам

Публикации за 05.05.17

День Победы – излюбленное время политиков для идеологических заявлений и патриотичных речей. Нередко это смахивает на безусловное восхваление всего, что свое, «наше». Однако большую тревогу вызывает не «предпраздничный патриотизм», а то, что обещания чиновников и госслужащих расходятся с реальными делами. Этот тезис в очередной раз подтвердился, как только корреспонденты NDNews.ru начали обзванивать героев своих публикаций – ветеранов и узников фашистских концлагерей, крайне нуждавшихся в улучшении жилищных условий. Мы интересовались, как изменилась их судьба за год, решили ли власти их проблемы или хотя обратили на них внимание. И были неприятно удивлены.

«Никаких изменений, нужно политическое решение»

В 2016 году NDNews.ru, например, рассказывал о 91-летнем ветеране Великой Отечественной войны Петре Ивановиче Санталове. Вместе с супругой он проживает в Екатеринбурге в комнатке площадью 18 кв. м. Передвигается пенсионер на инвалидной коляске, которая с трудом проходит в коридор. На улице не бывает – спуститься с 4 этажа невозможно. Несколько лет назад тогда еще глава Железнодорожного района, а теперь депутат заксо Валентин Лаппо на приеме в честь Дня пожилого человека поздравил Петра Ивановича с получением новой квартиры, но жилье в итоге пенсионеру так и не предоставили. В списках областного правительства на выделение квартиры Санталова также не оказалось.

От лица пенсионеров было написано обращение в прокуратуру. Но решение застопорилось из-за бюрократических проволочек. «Петр Иванович может претендовать на новую квартиру, если эту признают непригодной для проживания инвалида. Закон такой есть, а опыта реализации – нет. Даже никаких регламентов нет, как провести экспертизу и подтвердить, что жилье непригодно для инвалида. Прокуратура обратилась в межведомственную комиссию администрации города, но оказалось, что у них нет необходимых форм, и они, в свою очередь, обратились в Минстрой РФ. А Министерство, видимо, еще эти регламенты даже не разработало. Получается, закон принят, но пока не работает», – разъясняли ситуацию ранее нашему агентству общественники.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=kFZfDyz-twQ&rel=0">Video</a> Семья Санталовых

За год ситуация не изменилась. Не помогли ни публикации в прессе, ни сюжеты на телевидении.

«Глава Железнодорожного района не соизволил даже в гости прийти просто посмотреть, как дела у Петра Ивановича. У него, я напомню, еще супруга, она тыловичка, всю войну пахала, и для победы в ВОВ тоже сделала немало, – сообщила NDNews.ru руководитель движения я «Май» Гузель Аиткулова. – К сожалению, как нам объяснили во всех органах, по законодательству в ситуации Петра Ивановича сделать ничего нельзя. Как бы это горько ни звучало, у них выполнен норматив в 10 кв. метров на человека и официальных оснований для смены жилья нет. Здесь поможет только политическое решение. Сам Петр Иванович из квартиры не выходит, если куда-нибудь нужно, мы его возим. За скандал, когда его не хотели пускать на прием к губернатору (эту историю мы рассказывали отдельно – прим. ред.), перед ним тоже не извинились».

«Даже в очередь не поставили»

Еще один показательный пример – ситуация, в которой оказалась 90-летняя Таисья Тишкова. Она – ветеран тыла, живет в Екатеринбурге уже более 12 лет, перебравшись с Украины. После смерти мужа-военного стала проживать в съемной квартире, на оплату которой уходит почти вся пенсия

Обращалась в администрацию Орджоникидзевского района, чтобы чиновники поставили ее в очередь на получение жилья. Те отказали. Пенсионерка дошла до Свердловского областного суда и выиграла дело. Но районные чиновники, несмотря на решение служителей Фемиды, так и не включили ее в список. «Как будто я у кого-то отнять что-то хочу или обманываю. Как прокаженная я какая-то, – рассказывала нам ранее, плача, Таисья Тишкова. – Пока был жив муж, чиновники перед праздниками еще как-то находили нас, поздравляли с 9 мая, а сейчас – ни открытки, ничего».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=4B4pMt_z2oc&rel=0">Video</a> Ветеран тыла Таисья Тишкова

По словам Анастасии Гладышевой, внучки Таисьи Тишковой, пенсионерка до сих пор не внесена в списки администрации района как нуждающаяся в жилье и на этой почве у нее ухудшилось здоровье. «Администрация города и жилищный фонд подали апелляционную жалобу, мы снова выиграли судебный процесс. Когда решение вступило в законную силу, нам заявили, что бабушка все равно не стоит в очереди. Культурно послали, в общем. Бабушка от таких новостей слегла в больницу. Она очень тяжело все это воспринимает. Да и мы пали духом. Стараемся эту тему не поднимать, когда в гости ездим. Пойдем в прокуратуру», – сообщила собеседница агентства.

«Человек умер, так и не дождавшись нового жилья»

Но самая шокирующая история пришла к нам из Серова. В январе 2016 года мы опубликовали большой материал об узнице фашистской Германии, инвалиде Адели Вавиловой. Женщина жила в доме на улице Пристанционной, построенном в начале 50-х годов прошлого века. В народе здание, больше похожее на барак, называют «снежным». Строение обветшало настолько, что в зимний период на потолках подъездов образуются сосульки, на стенах – иней, везде стоит зловонный запах из-за поломки коллектора, полы прогнили. Весной талая вода течет по стенам. В соседнем таком же здании обрушились элементы лестничных маршей.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=WUE3weyOFqQ&rel=0">Video</a> Узница конлагерей живет в бараке

Несмотря на жалобы населения, долгие годы местные чиновники отказывались признавать дом аварийным. Только после публикаций в СМИ власти обратили на проблему внимание. «На нас вышел прокурор, омбудсмен. В итоге местную администрацию заставили провести экспертизу, дом признали, наконец, аварийным. Произошло это в ноябре 2016 года. А в октябре, не дождавшись этого момента, Адель Вавилова скончалась, – сообщила сегодня NDNews.ru дочь узницы концлагерей Вероника Соломеина. – То есть фактически человек умер в бараке, так и не дождавшись нового жилья. Но и сейчас никаких переселений не происходит, несмотря на то, что износ дома – более 80%. Жильцов поставили в очередь по отселению, срок – 1 января 2025 года».

Екатеринбург, Игнат Бакин, Антон Гуськов

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