В Екатеринбург прибыл «Паровоз Победы» Минобороны (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 05.05.17

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На железнодорожный вокзал Екатеринбурга прибыли два агитационных поезда Министерства обороны России «Армия Победы». Составы включают платформы, на которых экспонируется военная техника. В преддверии Дня Победы поезда проехали полстраны, всего около пяти тысяч километров.

«В составе воинского эшелона, который идёт с востока, прибудут танк Т-34, самоходная установка Су-100, танк ИС-3, гаубица М-30, зенитная пулемётная установка ЗПУ-2, полевая пушка БС-3, противотанковая пушка ЗИС-2, современный танк Т-72Б3, а также БТР-82А. На встречном поезде будут примерные образцы техники, но другой модификации», – ранее сообщал СМИ начальник пресс-службы ЦВО Ярослав Рощупкин.

Один из поездов Прибыл из Пензы, другой из Иркутска. По прибытии агитпоездов присутствующим на торжественной церемонии ветеранам были вручены черные ножи – копии оружия Уральского добровольческого танкового корпуса.

Кроме того, для молодежи на перроне развернули пункт приема в Вооруженные силы на контрактную службу.

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Екатеринбург, Максим Бородин

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