В юбилей Победы военный поезд-музей финиширует в Екатеринбурге

Агитационный поезд «Эшелон Победы» с военной техникой на платформах начнет поездку по России с 26 апреля. Финиширует поезд-музей в Екатеринбурге за день до памятной даты, 8 мая.

«Эшелон Победы ЦВО будет останавливаться на станциях крупнейших городов Сибири, Урала и Поволжья. В составе поезда будут следовать платформы с образцами исторической и современной военной техники, вагон-музей с артефактами Великой Отечественной войны. Протяженность маршрута составит 4044 километра», – сказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Поезд остановится в Красноярске, Новосибирске, Омске, Тюмени, Челябинске, Уфе, Самаре, Пензе, Саранске, Казани, Ижевске и Перми. На всех станциях будут организованы экскурсии, а в Екатеринбурге поезд будет встречать ансамбль песни и пляски ЦВО.

Екатеринбург, служба информации

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