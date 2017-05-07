Спасатели прервали поиски четвертого рыбака на Аятском озере

Публикации за 07.05.17

Спасателям, которые с раннего утра сегодня работали на Аятском озере, так и не удалось обнаружить тело четвертого рыбака. Поиски приостановлены. Завтра на место инцидента приедут водолазы, которые будут искать его на дне.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, накануне вечером на озере в Невьянском районе перевернулась лодка с четырьмя рыбаками. Начать поиски стало возможным только сегодня утром, когда стихли волны. Но спасателям удалось найти лишь троих погибших рыбаков. Четвертого будут искать завтра – на Аятское приедут сотрудники МЧС для обследования дна водоема с помощью спецоборудования.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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