NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 07.05.17

Спасатели прервали поиски четвертого рыбака на Аятском озере

Спасатели прервали поиски четвертого рыбака на Аятском озере

Спасателям, которые с раннего утра сегодня работали на Аятском озере, так и не удалось обнаружить тело четвертого рыбака. Поиски приостановлены. Завтра на место инцидента приедут водолазы, которые будут искать его на дне.

Как напоминает корреспондент , накануне вечером на озере в Невьянском районе перевернулась лодка с четырьмя рыбаками. Начать поиски стало возможным только сегодня утром, когда стихли волны. Но спасателям удалось найти лишь троих погибших рыбаков. Четвертого будут искать завтра – на Аятское приедут сотрудники МЧС для обследования дна водоема с помощью спецоборудования.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.05.17

Радисты помыли памятник Попову несмотря на дождь (ФОТО). / В озере под Невьянском утонули четыре рыбака – спецоперация по поиску тел началась рано утром (ФОТО). / 13 полуголых девушек из Екатеринбурга хотят попасть на обложку мужского журнала (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter