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Публикации за 08.05.17

Спасатели возобновили поиски рыбака на Аятском озере

Спасатели возобновили поиски рыбака на Аятском озере

Спасатели продолжили поиски четвертого пропавшего рыбака в Невьянском городском округе. Дно обследуют пять водолазов.

Напомним, вечером 6 мая на озере в Невьянском районе перевернулась лодка с четырьмя рыбаками. К поискам спасатели смогли приступить только вчера утром, когда утихли волны. Но спасателям удалось найти лишь троих погибших рыбаков, после чего поиски были приостановлены.

Сегодня их возобновили. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, 5 водолазов-спасателей обследуют дно вокруг затонувшей лодки. Глубина водоема в месте поиска составляет в среднем 3 метра.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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