На Уралмаше рабочего насмерть раздавило балкой

Публикации за 08.05.17

Сегодня утром на заводе Уралмаш рабочего раздавило упавшей балкой. Мужчина от полученных травм скончался.

Трагедия произошла сегодня около девяти часов утра в цехе № 343. На 50-летнего мужчину упала тяжелая балка, от несовместимых с жизнью травм он скончался на месте. «ЧП, о котором идет речь, не носит криминальный характер. Оперативники уголовного розыска установили личность погибшего. Им оказался житель областного центра Андрей Колмагоров 1967 года рождения. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Сотрудники полиции и СК опрашивают представителей руководства цеха, чтобы понять, кто отвечает за меры безопасности, проводился ли с людьми инструктаж», – прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области добавили, что по факту инцидента началась доследственная проверка, будут опрошены очевидцы, сотрудники предприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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