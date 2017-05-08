Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего на Уралмаше

Публикации за 08.05.17

Следователи возбудили уголовное дело после трагедии на заводе на Уралмаше. Выясняется, кто из должностных лиц отвечает за технику безопасности, нарушение которой привело к гибели человека.

Напомним, сегодня утром на Уральском заводе бурового оборудования погиб 50-летний стропальщик. Уже известно, что на территории цеха предприятия рабочие перемещали металлическую секцию буровой установки, и секция упала на сотрудника завода, который оказался в опасной зоне. Тяжелая конструкция сломала мужчине ребра и кости голени, он погиб на месте.

Как только что сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено уголовным законом вплоть до 4 лет лишения свободы. СКР изучает должностные инструкции, табели учета рабочего времени и прочую документацию, выясняется, кто из должностных лиц отвечает за безопасность проведения работ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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