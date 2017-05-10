На даче Росселя и на родине бабки-Синюшки разрешили торговать без кассовых аппаратов

Публикации за 10.05.17

В Свердловской области опубликован список труднодоступных деревень и сел, в которых коммерсантам разрешено торговать без применения контрольно-кассовой техники.

Как передает корреспондент NDNews.ru, перечень опубликован на сайте правовой информации. В него вошли почти 2000 отдаленных или труднодоступных населенных пунктов.

В список населенных пунктов, где можно торговать без кассовых аппаратов, попало, например, село Харенки Горноуральского округа, знаменитое тем, что там находится дача бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Довольно неожиданно в «отдаленные» попал и поселок Флюс на берегу Волчихинского водохранилища, где находятся популярный пляж и база отдыха. «Отдаленным» посчитали чиновники и поселок Зюзельский Полевского района – родину бажовского персонажа бабки-Синюшки. Поселок Ушма Ивдельского района, место проживания уральской общины манси, назван труднодоступным вполне закономерно. Но надо отметить, что магазинов и других торговых точек там нет вообще.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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