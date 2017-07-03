В Свердловской области по новому закону работает только 60 % касс: налоговая начинает отключать старую технику (СКРИНЫ)

С начала этого месяца предприниматели должны работать с новой контрольно-кассовой техникой, передающей информацию о платежах онлайн. Для бизнеса это означает расходы на установку и более строгий налоговый контроль, для покупателей – риск подорожания товаров и услуг, а заодно возможность просканировать QR-код чека. Однако в соответствии с законом на территории региона к этому дню работает только 60 % касс. В основном – из-за нерасторопности производителей ККТ. Разъяснения налоговой и обзор специального приложения ФНС – в материале NDNews.ru.

«Только 60 % от парка контрольно-кассовой техники перевели на онлайн-кассы. Это процент от тех, кто ранее применял ККТ и должен был перейти на новую технику. В большинстве случаев это связано с тем, что фискальных накопителей в том объеме, который был нужен предпринимателям, не выпустили. Минфин разослал письмо с разъяснениями, в котором говорится, что если налогоплательщик не получил по независящим от него обстоятельствам новую технику с фискальным накопителем, но подал заявку и при этом выдает потребителям на бумажном носителе подтверждение расчета, то такое лицо к ответственности не привлекается», – прокомментировал заместитель начальника контрольного отдела УФНС по Свердловской области Виктор Бачурин. Для тех же, кто не перешел на онлайн-кассы по собственной вине, то есть просто проигнорировал закон, в КоАП прописаны санкции – от денежного штрафа до приостановления деятельности.

В Свердловской области есть два перечня населенных пунктов, где новые правила действуют в усеченном виде. Это, во-первых, торговые точки в труднодоступной местности, они вообще не должны устанавливать ККТ (правда, это не касается реализации подакцизных товаров). Во-вторых, в удаленных территориях (второй перечень) новые кассы должны быть, но они не передают данные в онлайн режиме, а просто накапливают. Раз в 13 месяцев такие точки должны будут перерегистрировать технику и сдавать данные. Освобождены также предприниматели, оказывающие услуги типа ремонта и окраски обуви, изготовления ключей, реализации изделий народных промыслов и т.д. Предприниматели, применяющие единый налог на вмененный доход и патентную систему налогообложения получили отсрочку до 1 июля 2018 года.

«Вся старая техника будет снята с учета, всем налогоплательщикам будет отправлены письма с уведомлением, что их контрольно-кассовая техника снята с учета. Письма мы начнем отправлять на этой неделе, кому-то придет быстро онлайн, кому-то через «Почту России» подольше, но каждый предприниматель в итоге получит свое «письмо счастья». При этом до получения новых ККТ предприниматели будут выдавать любые документы, подтверждающие покупку, – старый кассовый чек, бланк строгой отчетности – формально такой чек не будет считаться фискальным документом. Но потребитель должен получить какое-то подтверждение покупки, чтоб он был спокоен. Я особо отмечу – ни один предприниматель не прекратит свою деятельность за эту неделю, все будут работать. А те, кто заключил договор, провел оплату на новую технику, но не получил ее не будут нести ответственность», – подчеркнул Бачурин.

Разница между чеками старого и нового образца видна: новые ККТ выдают фискальные документы с QR-кодом, при этом покупатель даже может попросить кассира отправить данные о покупке на его мобильный или электронную почту. QR-код отражает все сведения, указанные на чеке, – ИНН и стоимость товара. Его можно сохранить в приложении. Кроме того, через приложение можно пожаловаться в налоговую на отсутствие чека, электронного чека и прочие аналогичные нарушения.

Примечательно, что новые кассовые аппараты не поставили некоторые известные сети. Так, один из крупнейших магазинов в центре города сегодня выдает «устаревшие» чеки. На вопрос корреспондента NDNews.ru, можно ли получить чек с QR-кодом, кассир слегка опешила: «Я вам дала все, что есть, какие еще коды надо?»

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 03.07.17

Защитники Городского пруда ищут деньги на проведение праздника в его честь. / В Березовском водитель Lexus сбил насмерть пешехода, врезался в столб и ВАЗ (ФОТО). / На экс-мэра Первоуральска Переверзева заведена уголовка (ДОКУМЕНТЫ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»