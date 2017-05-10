В День Победы в Екатеринбурге обстреляли машину скорой помощи

Публикации за 10.05.17

В Екатеринбурге следователи начали проверку по факту инцидента с участием реанимационного автомобиля. Машину скорой помощи обстреляли.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел накануне вечером в одном из дворов по улице Машиностроителей. «Неустановленное пока следствием лицо произвело несколько выстрелов из пневматического оружия по реанимационному автомобилю. По данному факту, с учетом важности защиты прав работников скорой помощи, следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга начата проверка», – указывают в ведомстве.

По информации следователей, в результате происшествия никто из сотрудников скорой помощи не пострадал. Машина медиков получила вмятины. Всего, по предварительным данным, было произведено три выстрела. Сейчас сотрудники СК вместе с полицейскими устанавливают человека, обстрелявшего автомобиль.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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