В Татарстане женщина напала с ножом на медика скорой

Публикации за 26.05.17

В Набережных Челнах задержали местную жительницу, которая напала на фельдшера скорой помощи с ножом. Женщина дважды ударила медика в спину, пока врач осматривала пятимесячную девочку.

По данным СКР по Республике Татарстан, преступление было совершено 25 марта. В диспетчерскую «Станции скорой медицинской помощи» поступило сообщение о заболевании пятимесячной девочки, врачи незамедлительно отправились на вызов.

В квартире медики обнаружили пьяного отца малышки и его собутыльницу Евгению Рябову, где в этот момент находилась мать девочки, неизвестно. Пока 53-летняя фельдшер осматривала больного ребенка, женщина схватила кухонный нож и дважды ударила медика в спину. По счастью, фельдшер сумела убежать от нападавшей. Младенца передали в специализированное учреждение.

Уголовное дело в отношении Рябовой возбуждено по статье «Покушение на убийство, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности». Свою вину женщина не признала. В настоящее время она находится под стражей.

Набережные Челны, Зоя Осколкова

Набережные Челны. Другие новости 26.05.17

Площадь пожаров в Красноярском крае увеличилась более чем вдвое. Погибли уже три человека, к медикам обратилось свыше 90 погорельцев. / Режиссер Учитель после визита полиции попросил Госдуму вразумить Поклонскую. «Депутаты должны что-то сделать с этим». / Акции XXI века. Воинствующие православные братья, «машина смерти» и сожжение «министра» – ярость и веселье нулевых (ВИДЕО, ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»