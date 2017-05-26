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Скандалы и происшествия

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Публикации за 26.05.17

В Татарстане женщина напала с ножом на медика скорой

В Татарстане женщина напала с ножом на медика скорой

В Набережных Челнах задержали местную жительницу, которая напала на фельдшера скорой помощи с ножом. Женщина дважды ударила медика в спину, пока врач осматривала пятимесячную девочку.

По данным СКР по Республике Татарстан, преступление было совершено 25 марта. В диспетчерскую «Станции скорой медицинской помощи» поступило сообщение о заболевании пятимесячной девочки, врачи незамедлительно отправились на вызов.

В квартире медики обнаружили пьяного отца малышки и его собутыльницу Евгению Рябову, где в этот момент находилась мать девочки, неизвестно. Пока 53-летняя фельдшер осматривала больного ребенка, женщина схватила кухонный нож и дважды ударила медика в спину. По счастью, фельдшер сумела убежать от нападавшей. Младенца передали в специализированное учреждение.

Уголовное дело в отношении Рябовой возбуждено по статье «Покушение на убийство, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности». Свою вину женщина не признала. В настоящее время она находится под стражей.

Набережные Челны, Зоя Осколкова

Набережные Челны. Другие новости 26.05.17

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