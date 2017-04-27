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Скандалы и происшествия

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Публикации за 27.04.17

В Красноярске внедорожник протаранил скорую с пациентом (ВИДЕО) / Спецавтомобиль опрокинулся, пострадали люди

В Красноярске внедорожник протаранил скорую с пациентом (ВИДЕО) Спецавтомобиль опрокинулся, пострадали люди

В социальных сетях появились видеокадры из Красноярска, на которых видно, как на одном из оживленных перекрестков города машину скорой медицинской помощи таранит внедорожник. Карета скорой выехала на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маяками. В этот момент двигавшаяся на большой скорости иномарка протаранила ее, из-за чего спецавтомобиль опрокинулся на бок.

Водитель внедорожника будто и не пытался прекратить движение и толкал скорую по проезжей части еще несколько метров и только после этого отвернул в сторону и остановился. Создается впечатление, что практически до момента удара водитель иномарки и не думал попытаться избежать столкновения. Стоит отметить, что он и не спешил к опрокинувшейся скорой, это сделали случайные свидетели аварии. Полтора десятка человек буквально бегом бросились помогать тем, кто находился в спецавтомобиле.

По данному факту сотрудники следственных органов СУ СКР по Красноярскому краю инициировали проведение доследственной проверки. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе регионального СУ СКР также рассказали подробности ЧП. Там уточнили, что авария произошла на перекрестке улиц Ладо Кецховелли и Копылова. Водитель автомобиля Volkswagen Touareg не уступил преимущество движения автомобилю скорой помощи, двигавшемуся с включенными проблесковыми маячками. В результате столкновения автомобиль скорой помощи завалился на бок, телесные повреждения получил пациент – 15-летний подросток и женщина-фельдшер.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 27.04.17

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