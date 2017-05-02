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Скандалы и происшествия

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Публикации за 02.05.17

Пятигорский автохам угрожал ножом водителю скорой помощи

Пятигорский автохам угрожал ножом водителю скорой помощи

В Пятигорске автолюбитель препятствовал движению автомобиля скорой помощи, а также угрожал ножом водителю и нецензурно выражался. Автохама задержали сотрудники ставропольского управления Росгвардии и передали в дежурную часть отдела МВД.

По словам водителя скорой, мужчина на иномарке, мешал ему проехать, а затем начал угрожать ножом и сыпать нецензурной бранью, сообщает пресс-служба Росгвардии. Нарушителей удалось задержать, кроме водителя в машине оказались два пассажира.

Все трое были переданы в дежурную часть отдела МВД России по Пятигорску. Выяснилось, что один из задержанных, 27-летний мужчина, ранее уже имел проблемы с законом.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Что именно стало причиной опасного поведения в отношении медиков не уточняется.

Пятигорск, Зоя Осколкова

Пятигорск. Другие новости 02.05.17

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