Пятигорский автохам угрожал ножом водителю скорой помощи

Публикации за 02.05.17

В Пятигорске автолюбитель препятствовал движению автомобиля скорой помощи, а также угрожал ножом водителю и нецензурно выражался. Автохама задержали сотрудники ставропольского управления Росгвардии и передали в дежурную часть отдела МВД.

По словам водителя скорой, мужчина на иномарке, мешал ему проехать, а затем начал угрожать ножом и сыпать нецензурной бранью, сообщает пресс-служба Росгвардии. Нарушителей удалось задержать, кроме водителя в машине оказались два пассажира.

Все трое были переданы в дежурную часть отдела МВД России по Пятигорску. Выяснилось, что один из задержанных, 27-летний мужчина, ранее уже имел проблемы с законом.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Что именно стало причиной опасного поведения в отношении медиков не уточняется.

Пятигорск, Зоя Осколкова

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