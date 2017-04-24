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Екатеринбург

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Публикации за 24.04.17

В Екатеринбурге пожилая пациентка подралась с фельдшером: медика грозят уволить

В Екатеринбурге пожилая пациентка подралась с фельдшером: медика грозят уволить

Как передает NDNews.ru, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 23 апреля. 83-летней женщине, проживающей на улице Пальмиро Тольятти, понадобилась помощь медиков. Приехала бригада скорой помощи. Однако на вызове пациентка начала вести себя неадекватно. По словам главного врача екатеринбургской станции скорой медицинской помощи Игоря Пушкарева, у нее было психомоторное возбуждение, и когда медик начал ставить ей катетер в вену, пациентка ударила фельдшера по лицу, сбив при этом с него очки. Медик, в свою очередь, пытаясь вывести пожилую женщину из возбуждения, дал ей пощечину. В этот момент в комнату зашла дочь старушки, которая посчитала, что фельдшер напал на ее маму. На место вызвали полицию. По этому ЧП началась внутренняя проверка, если выяснится, что медик превысил полномочия, его уволят.
К разбирательству уже подключилась прокуратура. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства инцидента, по результатам чего даст оценку соблюдения требований федерального законодательства при оказании медицинской помощи пациенту, а также соблюдения профессиональной этики со стороны медперсонала. Также будет дана юридическая квалификация действиям фельдшера на предмет наличия признаков состава преступления. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Екатеринбург. Другие новости 24.04.17

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