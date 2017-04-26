«Мы предупреждали, она может поцарапать»: дочь пенсионерки рассказала, как произошел конфликт с фельдшером (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 26.04.17

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Дочь пенсионерки, из-за которой в Екатеринбурге разгорелся скандал с фельдшером, рассказала свою версию произошедшего. По ее словам, пожилая женщина действительно могла махать руками – она так реагирует на прикосновения. А пощечина была настолько сильной, что звук был слышен во всей квартире. Теперь женщина намерена идти в суд, тем более что на ее стороне оказалась медсестра, которая заявила, что все видела и «покрывать фельдшера не намерена».

«У мамы, она инвалид I группы, перенесла инсульт, повысилось давление. Мы вызвали скорую. Фельдшер снял кардиограмму, сказал, что инфаркт, предложил еще раз переснять. Сказал, надо ехать в больницу, я сначала отказалась, а потом решила, ну, значит, надо. Она махнула рукой и сбила ему очки. Маме больно от прикосновений, у нее из-за этого такие движения, она рукой машет. У нее мышцы атрофировались, наверное, я не знаю, но она дергает рукой, потому что все болит. Мы предупреждали, что она поцарапать может, ей больно, она не подпускает к себе. Он начал ей в вену укол ставить, найти вену не мог. А я как раз пошла в туалет, вдруг слышу – шлепок. Думаю, ну, по руке или по ноге… У нее на лице моментально все проявилось! У меня истерика началась», – рассказала о конфликте с фельдшером Ирина Мерисова, дочь 83-летней Валентины Максимовны. По ее словам, она тут же бросилась звонить родственникам и в полицию, а после к ней подошла медсестра, которая была свидетелем пощечины. «Он все отрицал, говорил, я такого не делал, да если б делал, я бы ей нос сломал. Я же сама не видела, что произошло. А медсестра ему сразу сказала: «Я тебя покрывать не буду». Потом ко мне подошла, сказала, что все видела и может подтвердить. Спасибо ей за то, что она не скрыла этот факт», – поделилась женщина.

После этого конфликта к пенсионерке приехала другая бригада, а позже пожилую женщину проверили на томографе – искали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму. Но не нашли. В выданной справке значится «ушиб мягких тканей», но женщина на камеру уверяет, что у ее мамы случилось кровоизлияние в глаз. Саму пощечину она характеризует как «колоритный такой шлепок». «Не знаю, как она выдержала такой удар, могла просто не выдержать», – говорит дочь пожилой женщины.

Отметим, синяк на лице пенсионерки на самом деле смотрится жутко, особенно если не учитывать некоторые возрастные изменения. Впрочем, Ирина Мерисова, судя по ее комментариям, в курсе, почему пощечина на лице ее мамы «выросла» в огромное бурое пятно: «У нее кожа уже такая… Она вот упала – синяк остался. Даже вот кардиограмму делали, синяк есть. От уколов вон какие синяки на руках!». Дочь пострадавшей намерена судиться с медиком, она уверена: тем, кто не может без пощечин работать с престарелыми, которые размахивают руками – не место в профессии.

Напомним, скандальная история произошла в воскресенье. Как пояснил главный врач Екатеринбургской станции скорой медицинской помощи Игорь Пушкарев, бригада скорой помощи приехала на вызов к 83-летней пациентке. Женщина начала вести себя неадекватно, у нее было психомоторное возбуждение, и когда медик начал ставить ей катетер в вену, пациентка ударила фельдшера по лицу, сбив при этом с него очки. Медик, в свою очередь, пытаясь вывести пожилую женщину из возбуждения, дал ей пощечину. В этот момент в комнату зашла дочь старушки, которая посчитала, что фельдшер напал на ее маму. На место вызвали полицию. По этому ЧП началась внутренняя проверка, если выяснится, что медик превысил полномочия, его уволят. Прокуратура в этой истории ищет признаки состава преступления. Фельдшер на сегодняшний день находится на больничном.

Видео предоставлено каналом «Студия 41»

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Антон Гуськов

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