Как чиновники от здравоохранения и «сочувствующие проверяющие» гнобят медиков. И чем это закончится / Авторская колонка корреспондента NDNews.ru Светланы Загородневой

Публикации за 25.04.17

В Екатеринбурге разгорается очередной медицинский скандал. История, казалось бы, выеденного яйца не стоит: на вызове пациентка закатила истерику, начала мешать себя спасать, фельдшер отвесил отрезвляющую пощечину. Однако теперь медик рискует лишиться работы. Ведь пациентке было 83 года, а старость, особенно накануне мая, у нас в особом почете. Гоздрав бодро и весело согнал журналистов послушать о «недопустимом случае нарушения этических норм», и практически в экстренные сроки отреагировала прокуратура – проверим, разберемся, накажем, как он посмел! Тот момент, что медик вообще-то старушке жизнь спасал и в процессе сам получил по лицу, как-то официальными представителями обеих организаций проигнорировался. И в этом, по моему мнению, читается несколько печальных установок.

Горздраву как системе до медиков нет дела

В общем-то, в рассказе Пушкарева (мы описывали это ранее) нет ничего такого страшного. Интереснее другое – как и зачем вообще эта история стала достоянием общественности. Историю впервые обнародовали на брифинге. И на фоне постоянных скандалов, рассказов недовольных пациентов о том, как их недостаточно хорошо «обслужили», инициатива горздрава могла бы выглядеть прекрасно: не дожидаясь сплетен с подачи разъяренных родственников хамоватой пенсионерки медики рассказывают, как все было на самом деле. Мол, пока вы не начали нас поливать грязью из-за слухов, мы расскажем вам правду. Вообще, Пушкарев так и попытался сделать. А вот у горздрава в лице его пресс-службы задача оказалась другой: «пока вы не начали поливать нас грязью, вы вам расскажем, как мы сами выливаем грязь на медика». «Сегодня, в понедельник, 24 апреля, состоится брифинг с главным врачом ССМП Екатеринбурга Игорем Пушкаревым. Тема – «Недопустимый случай нарушения этических и деонтологических норм фельдшером бригады скорой помощи при выполнении вызова и решение руководства станции в связи с этим», – вот именно такой анонс получили вчера журналисты.

После любого конфликта, где фигурируют люди в белых халатах, крикуны начинают вспоминать все эти ужасные истории о том, как кого-то не спасли на последней стадии рака, кто-то не мог месяц попасть на прием, а кому-то санитарка в поликлинике на ногу наступила. А тут еще и вторая сторона конфликта – 83-летняя бабулька, слабая, беззащитная, вызывающая сочувствие (до тех пор пока тебя такая же не обматерит за внешний вид или другую мелочь). История не могла не стать резонансной, но в пресс-службе решают сразу настроить представителей СМИ на «врача-рвача», которому сейчас доблестная служба чиновников от здравоохранения пропишет по первое число! И очень неприятно, что многие мои коллеги решили подавать эту, в общем-то, абсолютно не криминальную историю (в отношении бабушки), под соусом «негодяй в белом халате». «Врач скорой помощи, избивший пациентку в Екатеринбурге, будет уволен», «В Екатеринбурге фельдшер «скорой помощи» ударил 83-летнюю пациентку», «В Екатеринбурге фельдшеру скорой помощи грозит увольнение за то, что шлёпнул по лицу пациентку», – это заголовки доброй части агентств, весьма популярных на Среднем Урале. И такая подача должна формировать общественное мнение. Зачем? Зачем кому-то нужно ненавидеть тех, кто должен их спасать? Зачем это нужно самому горздраву?

Это федеральный тренд: тон сообщений задала министр

Помните ту историю, когда на Камчатке водитель не пустил скорую во двор, медики на помощь не успели, пациент скончался? Тогда из каждого утюга медикам говорили, мол, ах вы коновалы, да выжгиппократудавали, надо было пешком бежать! Пешком в той ситуации бежать было нельзя, виновник был только один – автохамка, заблокировавшая проезд. Но медиков гнобили. И я знаю от самих врачей, они ждали реакции Скворцовой, и Скворцова высказалась. «Это безобразие, конечно, Следственный комитет разберется с ситуацией, но здесь оказалось, что человеческие амбиции и одной и другой стороны оказались выше интересов конкретного больного. У меня был период, я работала на скорой помощи... В подобных ситуациях водитель может оставаться выяснять отношения, а врачи в соседний подъезд идут пешком», – сказала министр здравоохранения. Это, простите за пафос, был плевок в душу всем медикам, не только «скорякам». Их «главная» публично их унизила, публично заявила, что они не правы, хотя она не могла не знать, что они работали по должностным инструкциям. Медсообщество тогда запустило флешмоб «это медик виноват». «С Рождества протух салат – #это_медик_виноват», «Снова грязная машина? Виновата медицина!». Госпожа Скворцова, вы не можете обеспечить достойную оплату труда и вы же делаете все, чтоб эта профессия стала не только низкооплачиваемой, но еще и ненавидимой. Вы как думаете, много радости людям идти получать медобразование, чтобы с ними потом вот так обращались? Вы вообще как прогнозируете, кто нас будет лечить лет так через 10-20?

Скандалы с медиками – пиар для проверяющих

Эстафету по гноблению медработников у нас радостно и быстро принимает региональная прокуратура. Которая вчера оперативно отчиталась о том, что «даст оценку соблюдения требований федерального законодательства при оказании медицинской помощи пациенту, а также соблюдения профессиональной этики со стороны медперсонала; также будет дана юридическая квалификация действиям фельдшера на предмет наличия признаков состава преступления». Ну куда уж там! Полицию вызвали, внутреннюю проверку горздрав проводит, прокуратура вообще в стороне остаться не может! Помните недавнюю историю в Екатеринбурге, когда ребенка с температурой везли на скорой, но буйному папаше было дороже поругаться с водителем, чем вылечить сына? Та самая история, в которой мужчина сломал дверь машины, заставил мальчика стоять на холоде? «В ходе проверки будет дана оценка правомерности действий врачей, высадивших ребенка, при оказании медицинской помощи, а также качества предоставления медицинских услуг. Будет устанавливаться, посещал ли ребенка в дальнейшем участковый педиатр для проверки состояния здоровья пациента. Необходимо отметить, что правовая оценка будет дана и отцу ребенка при установлении факта повреждения автомобиля скорой и причинения имущественного ущерба», – сообщали тогда в надзорном ведомстве. Ну то есть проверка того, как позаботились о ребенке, шла в отношении врачей. Отца проверяли только касательно сломанной машины. Парадокс, да? Кстати, в итоге в этой истории ложечку, конечно, нашли, вины медиков не усмотрели. Вопрос – почему доблестная прокуратура не встала грудью на защиту «скоряков» от неадекватного мужика?

И в качестве постскриптума. Есть приятный момент. Почитала комментарии горожан об этой истории. Мнения, конечно, разделились, немало тех, кто проклинает «коновала» и требует гнать таких в шею из медицины. Но многие как-то разом решили поддержать медика, советуют ему написать встречное заявление на буйную старушку и интересуются, что ж там за дочка-то у этой пенсионерки, которая за эмоциональным и умственным состоянием матери не следит.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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