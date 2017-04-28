NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 28.04.17

Обвиняемый в нападении на врача «скорой» челябинец напился и пропустил заседание суда

Обвиняемый в нападении на врача «скорой» челябинец напился и пропустил заседание суда

Челябинец, напавший на врача скорой помощи, не явился в суд.

Как передает корреспондент РИА , сегодня суд пытался рассмотреть материалы дела о нападении на врача скорой медицинской помощи, совершенном одним из жителей Челябинска, однако заседание суда пришлось перенести.

Напомним, в феврале этого года бригада скорой медицинской помощи приехала на вызов к одной из жительниц Металлургического района города. Во время осмотра пациентки в квартире появился ее сожитель, который приревновал врача к своей возлюбленной, схватился за нож и набросился на медика. К счастью, бывший здесь же фельдшер, занимающийся боевыми искусствами, сумел дать нападавшему отпор.

В итоге в отношении мужчины открыли уголовное производство по факту покушения на убийство и угрозы убийством. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

На сегодня было назначено первое заседание суда по делу. Однако мужчина просто проспал его, потому как был пьян, сообщает ГТРК «Южный Урал». Новое заседание суд назначил на 29 мая. Если челябинец пропустит и его, мера пресечения может быть изменена.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 28.04.17

Глава города в Челябинской области стал фигурантом уголовного дела. / Южный Урал встретит май мокрым снегом. / Южноуральцы, зверски замучившие женщину, остались на свободе.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter