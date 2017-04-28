Обвиняемый в нападении на врача «скорой» челябинец напился и пропустил заседание суда

Публикации за 28.04.17

Челябинец, напавший на врача скорой помощи, не явился в суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня суд пытался рассмотреть материалы дела о нападении на врача скорой медицинской помощи, совершенном одним из жителей Челябинска, однако заседание суда пришлось перенести.

Напомним, в феврале этого года бригада скорой медицинской помощи приехала на вызов к одной из жительниц Металлургического района города. Во время осмотра пациентки в квартире появился ее сожитель, который приревновал врача к своей возлюбленной, схватился за нож и набросился на медика. К счастью, бывший здесь же фельдшер, занимающийся боевыми искусствами, сумел дать нападавшему отпор.

В итоге в отношении мужчины открыли уголовное производство по факту покушения на убийство и угрозы убийством. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

На сегодня было назначено первое заседание суда по делу. Однако мужчина просто проспал его, потому как был пьян, сообщает ГТРК «Южный Урал». Новое заседание суд назначил на 29 мая. Если челябинец пропустит и его, мера пресечения может быть изменена.

Челябинск, Олег Кирьянов

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