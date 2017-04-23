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Скандалы и происшествия

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Публикации за 23.04.17

В Москве в связи с работой неотложки возбуждены два уголовных дела

В Москве в связи с работой неотложки возбуждены два уголовных дела

Сразу два уголовных дела были возбуждены в Москве за препятствование работе сотрудников скорой помощи. Фигурантом одного дела стал сам пациент, в пьяном угаре напавший на медиков. В другом случае автохам не пропустил автомобиль детской скорой помощи.

Как рассказали в Главном следственном управлении СКР по Москве, первый инцидент произошел по улице Василисы Кожиной, передает «Интерфакс». Врачи пытались оказать помощь 35-летнему мужчине, который в ответ стал бросаться в медработников предметами мебели. В момент нападения пациент был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате сотрудники скорой помощи получили телесные повреждения. Уголовное дело возбуждено по двум статьям – ст. 116 УК РФ (побои) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Кроме того, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту блокирования скорой на улице Солнечная в Москве. Видеоролик с записью спора водителя внедорожника и сотрудника детской скорой помощи появился в сети. В настоящее время правоохранители заняты поисками подозреваемого.

В Следственном комитете отметили, что случаи препятствования медицинским работникам происходят все чаще, а возбуждение уголовных дел станет уроком для тех, кто не понимает важной миссии скорой помощи.

Москва, Зоя Осколкова

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