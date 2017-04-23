В Москве задержан автомобилист, заблокировавший «Детскую скорую помощь»

Публикации за 23.04.17

В Москве задержан 34-летний водитель иномарки, который подозревается в блокировании на улице машины «скорой помощи» с включенными звуковыми и световыми специальными сигналами. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент произошел 20 апреля на Солнечной улице. Водитель внедорожника замедлил движение перед автомобилем «Детской скорой помощи», после чего остановился, вышел из машины и начал выяснять отношения с водителем детской скорой помощи.

В рамках расследования уголовного дела о хулиганстве допрошены медицинские работники и подозреваемый, проведены обыски по месту жительства и в автомобиле фигуранта. Также изъят видеорегистратор, находившийся в салоне машины «скорой помощи» во время происшествия.

В настоящее решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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